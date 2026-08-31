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Codelco El Teniente recupera cuatro carros ferroviarios que llevaban cinco años fuera de servicio

Los equipos, con capacidad de 50 toneladas cada uno, fueron reacondicionados mediante un trabajo colaborativo que permitió recuperar activos para el transporte de mineral y generar un importante ahorro de costos.
Carros ferroviarios recuperados para el transporte de mineral en Codelco División El Teniente
Cuatro carros ferroviarios fueron reacondicionados y reincorporados a la operación de Codelco División El Teniente para reforzar el transporte de mineral.

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Después de aproximadamente cinco años fuera de servicio, cuatro carros ferroviarios destinados al transporte de mineral fueron recuperados y comenzaron a reincorporarse a la operación de Codelco División El Teniente.

El primero de estos equipos fue recibido en el Taller Mecánico del Acarreo de mina Esmeralda, en una iniciativa que busca aumentar la disponibilidad de carros para el traslado de mineral, optimizar costos y entregar mayor confiabilidad al sistema.

El costo de reparación de los cuatro carros fue equivalente al valor de adquirir una sola unidad nueva, convirtiendo el proceso de recuperación en una alternativa de ahorro para la operación.

Los equipos fueron trasladados a una maestranza, donde se realizaron diversas reparaciones y mejoras. Entre ellas estuvieron trabajos en el sistema neumático y componentes hidráulicos, reparación de las estructuras de las tolvas y compuertas, además de la homologación del sistema de frenado.

También se incorporó a las tolvas una película de polímero antiadherente, diseñada para evitar que el mineral húmedo se acumule en las paredes de los carros y reduzca progresivamente su capacidad de carga. En la jerga minera, este material es conocido como “llampo”.

Jorge Salazar, superintendente de Mantenimiento Mina de Codelco División El Teniente, destacó que el proceso permitió convertir equipos que permanecían fuera de servicio en activos nuevamente disponibles para la operación.

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“Demuestra cómo la coordinación entre distintas áreas de Mantenimiento puede transformar equipos que permanecían fuera de servicio en activos nuevamente disponibles para la operación, que cumplen con los estándares y con un ahorro significativo frente a la alternativa de adquirir unidades nuevas”, señaló.

Un desafío logístico para recuperar los carros

La recuperación de los equipos también implicó un importante desafío logístico. Cada carro tiene una capacidad de carga de 50 toneladas y sus dimensiones hicieron necesario desmontarlos para trasladarlos desde el interior de la mina hacia la maestranza.

Para ello, se separó la tolva utilizada para cargar el mineral de la carrocería, permitiendo que ambas partes fueran transportadas por separado en camiones.

Guillermo Fonseca, jefe de Unidad de Planificación Mantenimiento Mina, explicó que la coordinación entre distintas unidades fue uno de los principales desafíos del proceso.

“Como equipo, la coordinación entre diferentes unidades fue uno de los principales desafíos, ya que conllevó una serie de planificaciones, logística y coordinaciones”, indicó.

La recuperación de los carros cobra especial relevancia debido al nivel de producción de mina Esmeralda, una de las áreas de mayor producción de la División. La incorporación de estas cuatro unidades permitirá aumentar la capacidad disponible para el traslado de mineral y facilitar la rotación de los equipos que ingresan a procesos de mantención.

Álvaro Muñoz, jefe de unidad en mina Esmeralda, explicó que disponer de un mayor número de carros también permite mejorar la gestión del mantenimiento.

“Un mayor parque de carros también contribuye a una mayor rotación en la mantención y, con esto, a darle más confiabilidad al sistema. No se trata solamente de aumentar la capacidad productiva, sino también de contar con mayor flexibilidad para mantener los equipos en buenas condiciones”, afirmó.

De esta manera, el reacondicionamiento de los cuatro carros ferroviarios permite recuperar capacidad operativa y extender la vida útil de equipos que permanecieron durante años fuera de servicio, mediante una alternativa que además significó un ahorro frente a la compra de nuevas unidades.

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