U. Concepción visita a Coquimbo Unido por la fecha 16

Coquimbo Unido enfrentará a U. Concepción, en el marco de la fecha 16 del campeonato chileno, el próximo miércoles 2 de septiembre a partir de las 18:00 horas, en el Coloso del llano.

Así llegan Coquimbo Unido y U. Concepción

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Huachipato. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

U. Concepción viene de derrotar a Universidad de Chile con un marcador 2 a 1.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 31 de enero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el marcador favoreció a U. Concepción con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el noveno puesto con 26 puntos (7 PG – 5 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (6 PG – 4 PE – 10 PP).

Juan Sepúlveda Lillo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26 2 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 11 3 U. Católica 33 20 10 3 7 14 9 Coquimbo Unido 26 19 7 5 7 2 14 U. Concepción 22 20 6 4 10 -18

Anuncios

Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 22: vs Universidad de Chile: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno

Fecha 22: vs Palestino: 6 de septiembre – 19:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Huachipato: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Cobresal: 10 de octubre – 15:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar

Horario Coquimbo Unido y U. Concepción, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.