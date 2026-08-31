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Ñublense visita a Deportes Limache por la fecha 17

La previa del choque de Deportes Limache ante Ñublense, a disputarse en el estadio Bicentenario Lucio Fariña el miércoles 2 de septiembre desde las 20:30 horas. El árbitro será Miguel Araos Riquelme.

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Deportes Limache enfrentará a Ñublense, en el marco de la fecha 17 del campeonato chileno, el próximo miércoles 2 de septiembre a partir de las 20:30 horas, en el estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Así llegan Deportes Limache y Ñublense

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno

Deportes Limache sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Everton. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense viene de perder contra D. Concepción por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 8 goles y recibieron 5.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de febrero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 27 puntos (8 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (8 PG – 8 PE – 4 PP).

Miguel Araos Riquelme será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26
2 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 11
3 U. Católica 33 20 10 3 7 14
6 Ñublense 32 20 8 8 4 2
8 Deportes Limache 27 20 8 3 9 4

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Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Cobresal: 7 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs U. La Calera: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Palestino: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs D. La Serena: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Everton: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Limache y Ñublense, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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