Desempleo en O’Higgins llega a 10,5% y supera promedio nacional

El mercado laboral de la Región de O’Higgins continúa mostrando señales de debilitamiento. Durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, la tasa de desocupación alcanzó un 10,5%, registrando un aumento de 1,3 puntos porcentuales en doce meses y de una décima respecto del trimestre móvil anterior.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), emitido el 28 de agosto de 2026, en la región se estimaron 51.035 personas desocupadas, cifra que aumentó en 5.966 personas respecto del mismo período de 2025, equivalente a un crecimiento de 13,2%.

Asimismo, la cantidad de personas ocupadas llegó a 435.193, registrando una disminución de 11.341 personas en doce meses, equivalente a una caída de 2,5%. La fuerza de trabajo, en tanto, alcanzó las 486.227 personas, disminuyendo 1,1% durante el mismo período.

Con este resultado, O’Higgins completa tres trimestres móviles consecutivos con una tasa de desocupación superior al 10%. En marzo-mayo la cifra llegó a 10,2%; en abril-junio subió a 10,4%, y ahora alcanzó 10,5%.

Trimestre móvil mayo-julio 2026 en la región.

10,5%

Tasa de desocupación

51.035

Personas desocupadas

435.193

Personas ocupadas

11.341 menos

Personas ocupadas en 12 meses

13,3%

Desocupación femenina

8,5%

Desocupación masculina

29,6%

Tasa de ocupación informal

O’Higgins supera el promedio nacional

El resultado regional se ubicó además por encima del escenario nacional. En Chile, la tasa de desocupación llegó a 9,5%, aumentando 0,8 puntos porcentuales en doce meses. De esta manera, O’Higgins registra una tasa de desocupación un punto porcentual superior al promedio del país.

La diferencia también aparece al comparar la cantidad de personas ocupadas. O’Higgins perdió 11.341 personas ocupadas en doce meses, mientras que en el conjunto del país la ocupación disminuyó en 16.292 personas durante el mismo período. El dato nacional corresponde a una caída de 0,2% en la población ocupada.

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Esto significa que la caída registrada en O’Higgins equivale a cerca del 70% de la disminución neta de la ocupación registrada en Chile.

Esta comparación, sin embargo, no quiere decir que siete de cada diez empleos perdidos en Chile correspondan a O’Higgins. El resultado nacional es un balance de lo ocurrido en todas las regiones: mientras algunas disminuyeron su número de personas ocupadas, otras registraron aumentos.

Por ello, la cifra permite dimensionar el peso que tuvo la caída regional dentro del resultado final del país, pero no significa que esa proporción corresponda al total de empleos que se perdieron en Chile.

Trimestre móvil mayo-julio 2026 en el país.

9.314.017

Personas ocupadas

16.292 menos

Personas ocupadas en 12 meses

981.044

Personas desocupadas

9,5%

Tasa de desocupación

2.467.172

Personas ocupadas informales

26,5%

Tasa de ocupación informal

10,4%

Aumento de personas desocupadas en 12 meses

Mujeres enfrentan mayor desempleo

Una vez más, las mujeres se posicionan como uno de los grupos más afectados por el escenario laboral regional. Su tasa de desocupación llegó a 13,3%, aumentando 2,6 puntos porcentuales en doce meses.

El incremento estuvo acompañado por un alza de 19,7% en el número de mujeres desocupadas, mientras que la fuerza de trabajo femenina disminuyó 3,2%. En la misma línea, la participación laboral de las mujeres llegó a 46,9%, registrando una caída de 2,1 puntos porcentuales en un año.

Entre los hombres, en tanto, la desocupación se situó en 8,5%, aumentando 0,5 puntos porcentuales. El número de hombres desocupados creció 6,9%, mientras que su fuerza de trabajo aumentó 0,5%.

De esta forma, la diferencia entre las tasas de desocupación femenina y masculina alcanzó 4,8 puntos porcentuales.

La caída de la ocupación regional también está fuertemente concentrada entre las mujeres. De los 11.341 ocupados menos registrados en doce meses, 11.140 corresponden a mujeres y 201 a hombres. En términos porcentuales, la ocupación femenina disminuyó 6,0%, mientras que la masculina cayó 0,1%.

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El comportamiento contrasta con el escenario nacional, donde la ocupación femenina aumentó 1,0% en doce meses, mientras la masculina disminuyó 1,1%.

A nivel nacional, además, la tasa de desocupación llegó a 10,3% entre las mujeres y a 8,9% entre los hombres.

Jóvenes concentran caída del empleo

Por tramo etario, el segmento más afectado continúa situándose entre los 15 y 34 años, cuya cantidad de personas ocupadas disminuyó 10,9% en doce meses.

En esta área, el descenso fue particularmente pronunciado entre las mujeres jóvenes, con una caída de 13,6%, mientras que entre los hombres pertenecientes al mismo tramo la disminución alcanzó 8,9%.

A modo de contraste, los grupos de 35 a 54 años y de 55 años y más registraron aumentos en la ocupación de 0,6% y 0,8%, respectivamente.

En este caso, el comportamiento regional coincide parcialmente con la tendencia nacional, donde los segmentos de 25 a 34 años (-4,8%) y 15 a 24 años (-4,1%) fueron los que más incidieron en la disminución de la población ocupada.

Minería e industria siguen jugando un papel clave

Por actividad económica, los sectores que más incidieron en la disminución de las personas ocupadas fueron la industria manufacturera, la minería y las actividades de salud.

La industria manufacturera registró una variación negativa de 10,6%, mientras que la minería cayó 19,6% y las actividades de salud disminuyeron 8,5% en doce meses. En contraste, el sector que más compensó la caída fue el transporte, que registró un crecimiento interanual de 27,3%.

El comportamiento también presenta diferencias según sexo, pues entre las mujeres la principal incidencia negativa se produjo en las actividades de salud, con una disminución de 17,1%, mientras que entre los hombres destacó la minería, con una caída de 22,2%.

Casi tres de cada diez ocupados están en la informalidad

La disminución del empleo regional se refleja también en las categorías ocupacionales. Los asalariados formales disminuyeron 2,1% en doce meses, mientras que los trabajadores por cuenta propia retrocedieron 5,1%.

Al separar por sexo, la principal incidencia negativa entre las mujeres correspondió a las trabajadoras por cuenta propia, con una caída de 19,4%. Entre los hombres, en tanto, el mayor descenso se produjo entre los asalariados formales, que disminuyeron 2,7%.

En materia de informalidad, en O’Higgins se contabilizaron 128.869 personas ocupadas informales, 3,7% menos que hace un año.

Con ello, la tasa de ocupación informal se ubicó en 29,6%, disminuyendo 0,4 puntos porcentuales en doce meses. Tanto hombres como mujeres registraron una tasa de 29,6%. Sin embargo, entre las mujeres cayó 2,1 puntos porcentuales, mientras que entre los hombres aumentó 0,8 puntos.

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Pese a la disminución, la informalidad continúa representando a prácticamente tres de cada diez personas ocupadas en la región.

Aumenta la población fuera de la fuerza de trabajo

Otro elemento que marca el escenario regional es el aumento de la población que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo. Este grupo llegó a 367.338 personas, creciendo 4,2% en doce meses, equivalente a 14.668 personas adicionales.

Paralelamente, la tasa de participación laboral cayó 1,2 puntos porcentuales, hasta 57,0%, mientras que la tasa de ocupación se situó en 51,0%, disminuyendo 1,9 puntos.

Los indicadores de subutilización laboral también muestran un deterioro. La tasa de presión laboral llegó a 16,8%, aumentando 2,2 puntos porcentuales en un año. Entre las mujeres alcanzó 20,0%, frente al 14,7% registrado entre los hombres.

Cachapoal supera el promedio regional

El anexo provincial del boletín muestra que Cachapoal mantiene una tasa de desocupación superior al promedio regional, alcanzando un 10,8% durante el trimestre mayo-julio.

La provincia registra una fuerza de trabajo de 349.230 personas, de las cuales 311.540 se encuentran ocupadas y 37.690 desocupadas.

La brecha de género también se mantiene marcada: la tasa de desocupación masculina fue de 8,7%, mientras que la femenina llegó a 13,8%.

Un mercado laboral que sigue bajo presión

El nuevo resultado no representa un salto abrupto en la tasa de desocupación, pero confirma la persistencia de un escenario complejo para el empleo regional.

O’Higgins acumula tres trimestres móviles consecutivos con una tasa de desocupación superior al 10% y, al mismo tiempo, registra una disminución de 11.341 personas ocupadas en doce meses.

A esto se suma una menor participación laboral y un impacto especialmente fuerte sobre mujeres y jóvenes. La informalidad, en tanto, mostró una leve disminución, aunque todavía alcanza a prácticamente un tercio de los trabajadores de la región.

Así, el escenario regional combina una tasa de desempleo que se mantiene sobre el 10%, una caída de la ocupación y una menor participación laboral, con un impacto particularmente marcado entre las mujeres y los trabajadores jóvenes.