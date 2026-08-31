El Teniente capacita a estudiantes en estándares de seguridad minera

Cerca de 180 alumnos de la Universidad de O’Higgins (UOH), Universidad de Talca, el Instituto Profesional AIEP, IP Chile y el Liceo de Pencahue participaron en tres jornadas impulsadas por Codelco División El Teniente para acercar a estudiantes de carreras vinculadas a la minería a los estándares de seguridad aplicados en sus operaciones.

Durante las actividades, conocieron la implementación de los Riesgos de Fatalidad (RF) en la División, además de contenidos relacionados con autocuidado, identificación de riesgos críticos, toma de decisiones seguras y prevención del consumo de drogas y alcohol.

Pablo Alvarado, gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, fue el encargado de presentar a los futuros profesionales el valor que tiene la seguridad para la Corporación. En su opinión, “estas instancias son importantes porque tenemos el deber de establecer un trabajo conjunto con las entidades de educación superior y con los jóvenes que se están desarrollando en esta industria de cara al futuro”.

Juan Pablo Vergara Paredes, director de Seguridad de Operaciones Mineras de El Teniente, explicó qué significan y por qué se utilizan los RF. Destacó que su intervención estuvo enfocada en que “los estudiantes sepan cómo es la gestión en seguridad en una empresa como Codelco. Si ellos logran integrar esto, a futuro les va a resultar mucho más fácil enfrentar los cambios culturales y apropiarse del liderazgo”.

Formación desde la realidad operacional

Como parte de la actividad, los estudiantes visitaron el simulador del Centro de Entrenamiento de Seguridad y Salud Ocupacional (CESSO) de División El Teniente.

“Fue impresionante, muy entretenido, algo nuevo para nosotros como estudiantes que no tenemos las capacitaciones para manejar una grúa horquilla y esto nos permite sentir y acercarnos a la experiencia, aunque sea en forma virtual”, comentó Valentín Valdenegro, estudiante de Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de O’Higgins.

En la misma línea, Alejandro Reyes, encargado del área de Titulados y Empleabilidad de IP Chile Rancagua, valoró la instancia, que tiene como objetivo “acercar a nuestros futuros titulados al mundo laboral, ayudarlos en ese proceso y generar vínculos que les permitan conocer de cerca las oportunidades que existen en la industria minera”.

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Vania Cuadra es estudiante de Ingeniería en Minas del Instituto Profesional AIEP y aspira a trabajar en el interior de la mina El Teniente. En su opinión, “la charla nos va a servir mucho como estudiantes, porque nos permite tener más información y conocer aspectos que después serán importantes cuando entremos a trabajar”.

Richard Vera, quien también estudia Ingeniería en Minas en IP Chile, destacó que la actividad abordara temas de seguridad, salud mental y consumo de drogas. “Me pareció acertada la charla, ya que el punto de seguridad humana es importante para cualquier tipo de trabajo y siento que se tocaron puntos actuales que influyen en la seguridad que se está necesitando en la minería”.