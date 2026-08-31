Inmerecida caída de O’Higgins frente a la Universidad Católica

O’Higgins no mereció perder este lunes por la noche en San Carlos de Apoquindo. El equipo de Lucas Bovaglio tuvo el fútbol para volver a Rancagua con al menos un punto, pero no logró su cometido. Universidad Católica, con más efectividad, salió victorioso de este cruce y deja al Capo a solo tres puntos de puestos de descenso.

En este juego, el Capo, que estaba mostrando esa personalidad que se le vio en torneo internacional, fue concreto a la hora de llegar al arco rival. En la primera urdida, ganó un tiro de esquina que fue servido por Toloza, y de cabeza Cristian Morales conectó para abrir el marcador. Corrí el 13’ y O’Higgins se ponía en ventaja.

Pero, cuando el encuentro parecía controlado, la Católica lo dio vuelta en 9’. Primero fue Fernando Zampedri que consiguió batir a Omar Carabalí con una media vuelta, y luego vino la polémica.

En el 36’, el cuadro de Bovaglio con una lucida jugada colectiva marcó el 1-2, pero los árbitros del VAR vieron una falta previa –un minuto antes- en el área celeste de Alan Robledo sobre el juvenil Corral. Un empeñón que fue sancionado como penal por el juez Lara. Por tanto, el gol rancagüino fue anulado y desde los doce pasos, Zampedri marcó el parcial 2-1 (40’).

Con el cierre de la primera parte, la ventaja del local terminó siendo inmerecida por lo parejo del encuentro, más cuando la ayuda arbitral le significó irse al descanso con un gol de diferencia arriba en el tanteador.

O’Higgins estuvo muy cerca de sumar un punto en su visita al Claro Arena. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Lo tuvo, y lo dejó escapar

En el complemento, el cuadro rancagüino fue a buscar una mejor suerte. Tuvo las opciones, claras y varias, pero el portero Bernedo fue clave en evitar la caída de su pórtico.

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El elenco celeste, eso sí, logró la paridad parcial en el 70’. Tras un tiro de esquina, Arnaldo Castillo anotó la igualdad y parecía que el impuso del 2-2 llevaba a O’Higgins a buscar uno más.

Pero, en un segundo aire de la Católica, en el 87’, y tras una serie de cabezazos en el área, Martín Gómez cerró el partido en favor del local.

Tras eso, en los minutos finales, el conjunto celeste tuvo nuevamente la igualdad, pero no logró cerrarla.

A la postre, una caída que complica al Capo en la tabla ya que, con 24 unidades, está a tres cuerpos de puestos de descenso. Por ende, el encuentro del próximo domingo en Rancagua contra el colista Unión La Calera será clave en el futuro celeste.

Arnaldo Castillo marcó uno de los goles de O’Higgins en Santiago. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Ficha del partido

Universidad Católica (3): Vicente Bernedo, Sebastián Arancibia (88’, Daniel González), Branco Ampuero, Agustín García Basso, Eugenio Mena, Alfred Canales (77’, Martín Gómez), Jhojan Valencia, Jimmy Martínez (88’, Agustín Farías), Clemente Montes (58’, Matías Palavecino), Fernando Zampedri, Diego Corral (58’, Justo Giani). DT: Daniel Garnero.

O’Higgins (2): Omar Carabalí, Cristian Morales, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez (88’, Martín Maturana), Felipe Ogaz (88’, Tomás Avilés), Juan Leiva, Walter Bou, Ignacio Schor (67’, Thiago Vecino), Arnaldo Castillo, Santiago Toloza (75’, Rodrigo Godoy). DT: Lucas Bovaglio.

Árbitros: Juan Lara, Manuel Marín, Gabriel Ureta, Gastón Philippe.

VAR: Piero Maza, Wladimir Muñoz.

Amonestados: Martínez (UC); Garrido, Robledo, Bou (OHI).

Goles: 0-1, 13’ Morales; 1-1, 27’, Zampedri; 2-1, 36’, Zampedri (P); 2-2, 70’, Castillo; 3-2, 87’, Gómez.

Estadio: Claro Arena, Las Condes.

Público: 13.243 espectadores.