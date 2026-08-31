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La Justicia concede permiso al condenado hijo de la reina de Noruega para asistir al funeral del rey Harald

El féretro es trasladado hasta la capilla del Palacio Real de Oslo, que abrirá al público el martes, por los hijos y nietos del monarca

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(EUROPA PRESS)

La Justicia ha concedido permiso a Marius Borg Hoiby, hijo de la reina de Noruega, Mette-Marit, y quien se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años de prisión por dos violaciones sexuales, para asistir al cortejo fúnebre del rey Harald este lunes y al posterior funeral el próximo 9 de septiembre.

Hoiby ha estado presente este lunes en el traslado del féretro hasta la capilla del Palacio Real de Oslo, junto con los hijos y el resto de nietos del monarca, después de que un juez le concediera permiso para asistir pese a su arresto domiciliario bajo modalidad de tobillera electrónica en Skaugum, según ha recogido ‘Aftenposten’.

El féretro permanecerá en la capilla del Palacio Real hasta el día del funeral, al que también acudirá Hoiby, quien es hijo mayor de Mette-Marit de Noruega, nacido en 1997 fruto de una relación anterior a su matrimonio con el rey Haakon VIII.

No obstante, Hoiby permanecerá bajo custodia policial hasta el 7 de septiembre. El joven de 29 años fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de 34 delitos, entre ellos dos casos de violación, malos tratos a exparejas, agresión física, asalto o amenazas, entre otros.

La Casa Real ha informado de que la capilla «estará abierta al público desde el martes 1 de septiembre a las 14.00 horas hasta el día anterior al funeral a las 18.00 horas. «Quienes lo deseen pueden pasar lentamente junto al féretro para despedirse del rey Harald», ha señalado en un comunicado.

El rey Haakon, la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonja y el príncipe Sverre Magnus asistieron a un servicio conmemorativo en memoria del rey Harald en la iglesia de Asker poco antes de las 11.00 la mañana del domingo.

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El rey Harald de Noruega, quien falleció el pasado viernes a los 89 años, será despedido el próximo 9 de septiembre con un funeral que tendrá lugar en la catedral de Oslo, capital del país, tras la cual sus restos serán trasladados a la cripta del castillo de Akershus.

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