La prevención del juego problemático se vuelve urgente en Chile

La prevención del juego problemático enfrenta nuevos desafíos ante la expansión de distintas formas de acceso al juego y la necesidad de fortalecer las herramientas de detección temprana, especialmente entre los públicos más jóvenes.

Como antecedente, una investigación realizada en 2025 por la Corporación de Juego Responsable (CJR), junto a Red Preventiva Copreventive y Actitud Lab, indicó que un 14% de los jóvenes chilenos había apostado en línea durante el último año, con una edad promedio de inicio de 15,5 años.

El escenario se da en un contexto en que en Chile conviven distintas modalidades de juego, con diferencias relevantes en materia de regulación y control. Los casinos autorizados están sujetos a la Ley N°19.995 y a la fiscalización permanente de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), marco que contempla exigencias específicas para su operación y medidas de protección para los usuarios, entre ellas los controles de acceso y el Sistema Nacional de Autoexclusión. En paralelo, el juego ilegal online y los casinos clandestinos operan fuera de este marco regulatorio.

En este contexto, este martes 25 de agosto se realizó en Monticello el III Simposio Hispanoamericano «Del Juego Patológico al Juego Responsable«, organizado por Dreams. El encuentro reunió a autoridades y especialistas de distintos países para analizar mecanismos de prevención, detección temprana y abordaje de conductas de riesgo.

Durante la jornada se abordaron experiencias y conocimientos en torno a estas materias, además del rol que puede cumplir la información, la capacitación y las distintas herramientas de seguimiento en la prevención de conductas problemáticas.

El simposio fue inaugurado por Víctor Ide, CEO de Dreams, quien planteó la necesidad de anticipar la prevención antes de que se manifiesten situaciones de riesgo. «El juego responsable no puede comenzar recién cuando aparecen los problemas, debe partir mucho antes, con información clara, prevención, personas capacitadas, herramientas adecuadas y reglas efectivas. Por eso necesitamos conocimiento, evidencia y colaboración para avanzar en soluciones concretas frente a un desafío que es cada vez más complejo», afirmó.

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La jornada contó además con la participación de especialistas internacionales. El profesor Mark Griffiths expuso sobre herramientas para el Juego Responsable a través del seguimiento del comportamiento, mientras Michael Auer analizó las dimensiones psicológicas y biológicas vinculadas al juego y la toma de riesgos. De manera telemática participaron Pieter Remmers, Stephanie L. Diez y Jody Bechtold, mientras que de forma presencial estuvieron Juan Carlos Oyanedel, Miguel Vargas, Enzo Rozas, Angela Carmona y Claudio Ossandón.

En esa línea, Mariela Huenchumilla, gerenta corporativa de Juego Responsable de Dreams, detalló el trabajo que realiza la compañía en materia preventiva. «En Dreams estamos trabajando en las primeras etapas de prevención, para actuar desde lo más profundo del problema. La formación y el cuidado de nuestros clientes es algo fundamental para nosotros. Nuestro equipo en sala puede detectar ciertas señales, aportar en la prevención, visibilizar más estos temas y ser parte de más campañas al respecto, además del uso de la tecnología», comentó.

La realización del simposio se enmarca en el programa de Juego Responsable de Dreams, orientado a prevenir conductas de riesgo, entregar información, promover hábitos adecuados y activar mecanismos de apoyo frente a situaciones que puedan requerir intervención. A ello se suma la tercera certificación consecutiva otorgada a la compañía por la Global Gambling Guidance Group (G4), organismo internacional especializado en estándares de Juego Responsable.

Mariela Huenchumilla, Gerenta Corporativa de Juego Responsable de Dreams.