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O’Higgins afina detalles para un duelo clave ante Universidad Católica

El Capo necesita de un triunfo en San Carlos de Apoquindo para subir en la tabla de posiciones. Los resultados del fin de semana ajustaron aún más la clasificación en la parte baja y presionan al equipo de Bovaglio.

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Este lunes por la noche, a las 20:45 horas, O’Higgins visitará a Universidad Católica en un compromiso que asoma como trascendental para las aspiraciones del conjunto de Rancagua. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio llega a este encuentro con un importante envión tras clasificar en la Copa Chile el pasado miércoles, triunfo que sirvió para sanar las heridas de la última derrota sufrida ante Palestino en el plano local.

El defensa celeste, Luis Pavez, reconoció el impacto positivo que tuvo la victoria de mitad de semana: «Ya nos levantamos un poco del golpe que sufrimos con Palestino. (…) Ganamos de forma contundente, clasificamos y el equipo está bien, con muchas ansias y ganas de que llegue el día lunes para enfrentar ese difícil partido».

La urgencia de sumar y el rechazo a la especulación

La realidad de O’Higgins en la tabla del Torneo Nacional no es cómoda. De hecho, existe una diferencia de aproximadamente 10 puntos con Universidad Católica en la clasificación general.

Pavez es sumamente autocrítico sobre el presente de la institución, indicando que «Vernos en la tabla ahí abajo, la verdad que no es grato. Creo que tampoco lo merecemos, (…) pero el fútbol al final no es por merecimiento, es por ganar».

Pese a la complejidad del reducto rival y la necesidad de puntos, el cuerpo técnico celeste descarta de plano ir a buscar un empate conservador. El estratega Lucas Bovaglio enfatizó su filosofía de juego para este lunes: «Nosotros vamos a ir a buscar la victoria. No nos sentimos cómodos en un plan especulativo, en un plan de espera. Intentaremos ser nosotros y ser nosotros significa salir a ser artífices de nuestro destino, no a esperar a ver qué pasa». El DT argumentó que, debido a la urgencia en la tabla, «entre traer uno y volver sin nada, nuestra realidad no se modifica mucho. Entonces, tenemos que tratar de ir en búsqueda de la victoria».

En esa misma línea, Luis Pavez descartó que el plantel sienta una presión paralizante, aunque sí admitió el sentido de urgencia. «Sentimos la necesidad de ganar donde sea. Tanto de visita como de local sentimos la misma obligación de ganar porque sentimos que tenemos el equipo para ganar», comentó.

Los rancagüinos quieren sumar puntos muy necesarios porque la tabla de posiciones se acortó en la parte baja. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Bajas sensibles y el factor del césped sintético

La preparación del partido no ha estado exenta de dificultades para Bovaglio. El técnico de O’Higgins confirmó que el equipo cuenta con ausencias obligadas en su esquema titular. «Tenemos la suspensión de Felipe Faúndez, de Bastián Yáñez, y la lesión de Bryan Rabello». Pavez también ratificó la ausencia de este último, señalando que «solo tenemos la baja de Brian, pero el resto del equipo está completo».

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A estas bajas se suma un elemento físico y técnico de cuidado: la superficie de juego. Bovaglio advirtió sobre la complejidad del escenario capitalino: «Sabiendo que el rival nos va a demandar una exigencia máxima, vamos a jugar en una cancha de césped sintético y no es lo mismo que jugar en césped natural».

Cabe consignar que, el probable once titular para este partido es el siguiente: Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Walter Bou; Ignacio Schor, Arnaldo Castillo y Santiago Toloza. El lance será arbitrado por Juan Lara.

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