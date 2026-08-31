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O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7

Palpitamos la previa del choque entre O'Higgins y Dep. Santa Cruz. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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O'Higgins y Dep. Santa Cruz disputarán el próximo jueves de el primer partido de la serie de la llave 7.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de junio, en Segunda Fase del torneo Copa Chile 2019, y fue O'Higgins quien ganó 4 a 1.

Los resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Recoleta 1 vs O'Higgins 3 (26 de agosto)
Los resultados de Dep. Santa Cruz en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 4 vs Magallanes 1 (31 de enero)
  • Fase de Grupos: Magallanes 1 vs Dep. Santa Cruz 2 (6 de febrero)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 0 vs Palestino 0 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Palestino 3 vs Dep. Santa Cruz 2 (11 de julio)
Horario O'Higgins y Dep. Santa Cruz, según país

    El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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