O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7

O'Higgins y Dep. Santa Cruz disputarán el próximo jueves de el primer partido de la serie de la llave 7.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de junio, en Segunda Fase del torneo Copa Chile 2019, y fue O'Higgins quien ganó 4 a 1.

Los resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)

: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio) Fase de Grupos : O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)

: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio) Fase de Grupos : O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio)

: O'Higgins 1 vs Unión Española 1 (21 de junio) Fase de Grupos : O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio)

: O'Higgins 1 vs Recoleta 1 (28 de junio) Fase de Grupos : Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio)

: Unión Española 1 vs O'Higgins 2 (5 de julio) Fase de Grupos: Recoleta 1 vs O'Higgins 3 (26 de agosto)

Los resultados de Dep. Santa Cruz en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Dep. Santa Cruz 4 vs Magallanes 1 (31 de enero)

: Dep. Santa Cruz 4 vs Magallanes 1 (31 de enero) Fase de Grupos : Magallanes 1 vs Dep. Santa Cruz 2 (6 de febrero)

: Magallanes 1 vs Dep. Santa Cruz 2 (6 de febrero) Fase de Grupos : Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)

: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio) Fase de Grupos : Dep. Santa Cruz 0 vs Palestino 0 (27 de junio)

: Dep. Santa Cruz 0 vs Palestino 0 (27 de junio) Fase de Grupos : Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)

: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio) Fase de Grupos: Palestino 3 vs Dep. Santa Cruz 2 (11 de julio)

Horario O'Higgins y Dep. Santa Cruz, según país

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