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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y Universidad de Chile, que se jugará el jueves de en el estadio Sausalito.

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Everton y U. de Chile se enfrentan el próximo jueves de por la llave 4 de la Copa Chile. El partido se jugará en el estadio Sausalito.

En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de julio, en Fase Regional – Semifinales del torneo Copa Chile 2024, y Universidad de Chile se llevó la victoria por 1 a 0.

Los resultados de Everton en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Everton 1 vs U. Católica 3 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs Everton 1 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: Everton 2 vs San Luis 2 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Everton 3 vs D. Copiapó 0 (26 de junio)
  • Fase de Grupos: San Luis 2 vs Everton 2 (4 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Copiapó 0 vs Everton 1 (11 de julio)
Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 4 vs Santiago Wanderers 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 2 vs U. San Felipe 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Santiago Wanderers 2 vs Universidad de Chile 3 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: U. San Felipe 0 vs Universidad de Chile 1 (5 de agosto)
Horario Everton y Universidad de Chile, según país

    El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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