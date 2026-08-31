Positivo comportamiento tributario en O’Higgins destaca el tesorero general de la República

Una intensa agenda de trabajo desarrolló en la región de O’Higgins el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, quien durante su visita recorrió las oficinas de la institución en Rancagua y San Fernando, además de sostener reuniones con autoridades regionales, equipos de Tesorería y representantes de distintos sectores productivos.

En entrevista con El Rancagüino TV, la autoridad explicó que estas visitas tienen como objetivo, conocer directamente la realidad de las distintas regiones y comunas del país, considerando sus particularidades productivas, económicas y sociales.

En el caso de O’Higgins, destacó la importancia de sectores como la agricultura, el turismo y la actividad vitivinícola, además de la realidad de las pequeñas y medianas empresas.

Nobizelli señaló que, este contacto territorial permite conocer de primera fuente las inquietudes de los contribuyentes, las Pymes y los gremios, además de evaluar cómo Tesorería puede responder de mejor manera a las necesidades específicas de cada territorio.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la situación del Crédito con Aval del Estado (CAE), particularmente las acciones que está desarrollando Tesorería respecto de quienes mantienen actualmente una deuda con el Fisco.

El tesorero general explicó que, el CAE originalmente corresponde a un crédito otorgado por la banca a estudiantes de educación superior. Sin embargo, cuando una persona deja de pagar y el banco agota las instancias de cobro, puede hacer efectiva la garantía estatal. En ese momento, el Estado paga la deuda a la institución financiera y el compromiso deja de ser una deuda bancaria para transformarse en una deuda fiscal que pasa a ser administrada por Tesorería.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Nobizelli, actualmente existen cerca de 560 mil deudores fiscales asociados a este proceso.

Frente a esta situación, Tesorería ha intensificado durante este año las acciones destinadas a recuperar estos recursos, combinando mecanismos de cobro con alternativas de convenio para quienes tienen dificultades para pagar.

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La autoridad explicó que, se realizó una segmentación de los deudores de acuerdo con sus niveles de ingresos, ya que, en los casos de mayores ingresos, se han iniciado acciones de cobro más formales, incluyendo demandas y, en determinados casos, medidas de embargo.

Según detalló, cerca de 90 mil personas con ingresos superiores a $1,5 millones fueron demandadas en una primera instancia, mientras que las acciones de embargo se han concentrado en un grupo mucho más reducido, de aproximadamente 3 mil deudores con ingresos superiores a $3,5 millones.

Sin embargo, el grueso de los deudores no se encuentra actualmente sometido a este tipo de acciones. Para ellos, Tesorería ha dispuesto alternativas de convenio que buscan facilitar la regularización de las obligaciones.

Una de las opciones mencionadas durante la entrevista, contempla iniciar un convenio con una cuota equivalente a aproximadamente una UTM, cercana a los $75 mil, y mantener pagos mensuales de similar cuantía.

Nobizelli aclaró, que este mecanismo no necesariamente permite amortizar la totalidad de una deuda importante en 24 cuotas, pero busca entregar una primera alternativa a personas que se encuentran en una etapa inicial de su vida laboral y que eventualmente podrán mejorar sus ingresos en el futuro.

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli calificó de positivo el comportamiento de los contribuyentes de O’Higgins. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

980 mil deudores deben regularizar el Préstamo Solidario

Otro de los asuntos abordados fue el préstamo solidario entregado durante los años 2020 y 2021, en plena pandemia de Covid-19.

El tesorero general recordó que, este beneficio, fue creado como una herramienta de apoyo económico para las familias que enfrentaban dificultades producto de la emergencia sanitaria. A diferencia del bono solidario, el préstamo contemplaba la obligación de restitución de los recursos al Estado.

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Para determinar la forma de pago, las personas beneficiarias debían realizar sus declaraciones de renta durante los años posteriores a la entrega del préstamo. En el caso de los trabajadores dependientes, se contemplaba una retención del 3% de sus remuneraciones, mecanismo que permitía ir amortizando la deuda.

Según los antecedentes entregados por Nobizelli, alrededor de 1,3 millones de personas accedieron al préstamo solidario, y actualmente, cerca de 980 mil deudores, mantienen situaciones pendientes relacionadas principalmente con declaraciones de renta que no fueron realizadas oportunamente.

En este escenario, el Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó la posibilidad de realizar declaraciones de renta atrasadas, correspondientes a los períodos pendientes. Una vez determinado el saldo de la deuda, Tesorería podrá hacerse cargo de los mecanismos de pago.

El Tesorero General indicó que, a partir del 14 de septiembre, quienes hayan regularizado sus declaraciones podrán acceder a convenios con Tesorería para pagar los montos adeudados. También se contempla la posibilidad de acceder a facilidades relacionadas con intereses y multas.

La autoridad hizo el llamado a las personas que revisen primero su situación ante el Servicio de Impuestos Internos, y posteriormente, consulten en Tesorería las alternativas disponibles para regularizar la deuda.

“Es importante que cada uno de los deudores, las personas y las empresas que son deudores tributarios, se acerquen a las instituciones”, dijo Nobizelli durante la entrevista. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

La realidad de las empresas de O’Higgins

Un capítulo especialmente relevante de la entrevista estuvo relacionado con la situación financiera de las empresas de la región.

Hernán Nobizelli explicó que O’Higgins presenta una realidad productiva particular, marcada por actividades como la agricultura, el turismo y la producción vitivinícola. Estas áreas tienen una característica común, ya que sus ingresos y flujos de caja, están fuertemente vinculados a determinadas temporadas del año.

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Esta condición es considerada por Tesorería al momento de evaluar mecanismos que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias, sin afectar innecesariamente su capacidad productiva.

La autoridad sostuvo que existe disposición para generar condiciones especiales para aquellas empresas que atraviesan dificultades de flujo de caja, especialmente las pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, señaló que se encuentran disponibles convenios de pago y que próximamente podrían existir alternativas de mayor extensión, incluyendo convenios de hasta 48 meses, una vez que se publique la normativa correspondiente.

“Es importante que cada uno de los deudores, las personas y las empresas que son deudores tributarios, se acerquen a las instituciones”, planteó Nobizelli durante la entrevista, enfatizando la importancia de conocer oportunamente la situación financiera y las alternativas que ofrece Tesorería antes de que una deuda avance hacia etapas posteriores de cobranza.

O’Higgins destaca por su comportamiento tributario

Consultado específicamente por el comportamiento de los contribuyentes de la región de O’Higgins, el tesorero general entregó una evaluación positiva.

Nobizelli señaló que la región no presenta diferencias significativas respecto del comportamiento general del país en materia de deudas fiscales. Existe un porcentaje de contribuyentes que no cumple oportunamente con sus obligaciones, pero que posteriormente regulariza su situación.

Uno de los aspectos que destacó particularmente fue el pago de las contribuciones. Según explicó, alrededor del 90% de estas obligaciones se encuentra pagado tres o cuatro meses después de su vencimiento, lo que refleja un buen nivel de cumplimiento.

En ese contexto, la autoridad calificó a O’Higgins como una “región buena paga”, destacando no solamente el pago de las obligaciones tributarias, sino también la disposición de quienes presentan dificultades para acercarse a Tesorería, informarse y buscar mecanismos para ponerse al día.

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El impacto de las contribuciones en las comunas

Durante la conversación también se abordó la importancia que tiene el pago de contribuciones para las comunas de la región.

Nobizelli explicó que, a diferencia de otros impuestos que ingresan directamente a las arcas fiscales, las contribuciones asociadas a los bienes raíces tienen una vinculación directa con el financiamiento municipal.

Los recursos recaudados forman parte, además, del mecanismo del Fondo Común Municipal, que permite redistribuir recursos entre las distintas comunas del país. Esto adquiere especial relevancia en una región como O’Higgins, donde existen comunas rurales que presentan una mayor dependencia de este mecanismo de financiamiento.

Por ello, el pago oportuno de las contribuciones no solamente representa el cumplimiento de una obligación por parte del propietario de un inmueble, sino que también contribuye al financiamiento de los servicios y proyectos que se desarrollan a nivel comunal.

Un servicio que va más allá de recaudar impuestos

Finalmente, el Tesorero General de la República explicó que, una de las tareas de su administración es dar a conocer a la ciudadanía el amplio rol que cumple la institución.

“Nosotros somos parte de la Administración Tributaria, junto con Impuestos Internos y la Dirección Nacional de Aduanas y otras entidades. Además, somos parte de la administración de los tributos, es decir, la recaudación tributaria y la distribución de estos recursos, Pero también formamos parte de la Administración financiera del Estado”, subrayó Nobizelli.

Dentro de sus responsabilidades se encuentran materias relacionadas con la gestión de la deuda pública, el pago de obligaciones del Estado y la administración de fondos soberanos, entre otras funciones.

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En el caso de las regiones, el máximo representante de la Tesorería Nacional dijo que, también desarrollan labores asociadas a la fiscalización y aplicación de determinadas leyes y beneficios especiales.

Al finalizar la entrevista con El Rancagüino TV, Hernán Nobizelli hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y utilizar las plataformas digitales de Tesorería, ya que “el servicio dispone actualmente de la totalidad de sus trámites a través de internet, permitiendo a los contribuyentes consultar sus deudas y conocer las alternativas existentes para regularizarlas”.

Acotó Hernán Nobizelli la recomendación, especialmente para quienes mantienen obligaciones pendientes, “es actuar oportunamente, revisar su situación y acercarse a Tesorería antes de que las deudas avancen a instancias de cobranza más complejas”.