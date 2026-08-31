Segunda División: Deportes Rengo goleó a Real San Joaquín en Santiago

Un nuevo paso para conseguir mantener la categoría logró este lunes el conjunto de Deportes Rengo. Jugando como visitante en el estadio municipal de Lo Barnechea, la escuadra oro y cielo goleó por 2-5 a Real San Joaquín.

El equipo que dirige técnicamente Víctor Fuentes fue un duro escollo para los “Chicos Buenos”, pues en pocos minutos estaba al frente en el marcador, en una jornada histórica para el ex O’Higgins Matías Meneses, que marcó tres tantos.

La apertura de la cuenta llegó por intermedio del juvenil Daniel Cordero en el 14’. Luego, en los 24’ y 26’, Meneses concretó el parcial 0-3, que aumentó David Salazar en el 34’.

Eso sí, antes del descanso, el elenco local descontó con el gol de Sebastián Núñez (37’).

Lo cerró en el segundo tiempo

En el complemento, el “Bravo entre los Bravos” siguió en la senda de la victoria pues, en el 61’, Meneses concretó su “hat-trick” para el parcial 1-5. Y, el último descuento para Real San Joaquín lo anotó David Maureira en el 78’.

Con esta victoria, la tercera en cuatro partidos, Deportes Rengo llegó a 10 unidades liderando este grupo que evita volver al amateurismo, por encima de Santiago Morning que tiene 6.

El próximo lance para los pupilos de Fuentes será justamente contra los microbuseros el domingo 6 de septiembre a las 16 horas.

Cabe consignar que, en esta fecha, los otros marcadores fueron: Atlético Colina 0-0 Lota Schwager, y; Santiago Morning 0-0 Provincial Ovalle. Libre estuvo General Velásquez.

Matías Meneses y David Salazar se matricularon con cuatro de los cinco goles renguinos. Foto: Teresa Ramírez.

Ficha del partido

Real San Joaquín (2): Vicente Lagos, Alexandro Benavente (78′, Joyner Gómez), Daniel Navarrete, Miguel Escalona, Miguel Espinoza, Jaime Carreño (65′, Yodilan Cruz), Pablo Contreras, Nicolás Forttes (66′, David Maureira), Luis Farías (78′, Rocco Abbruzzese), Luis Silva (65′, Felipe Mercado), Sebastián Núñez. DT: Jaime Lizama.

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Deportes Rengo (5): Federico Molina, Joaquín López, Kevin Serrano, Matías Navarrete, Jeckar Amaya, Juan Carrasco, Michel Quezada, Nicolás Basaure, Daniel Cordero (63′, Juan Díaz), David Salazar, Matías Meneses. DT: Víctor Fuentes.

Árbitros: Bastián Pavez, Ignacio Zamora, Hugo Núñez, Brenda Cisternas.

Amonestados: Forttes, Silva, Navarrete (RSJ).

Goles: 0-1, 15′, Cordero; 0-2, 24′, Meneses; 0-3, 26′, Meneses; 0-4, 34′, Salazar; 1-4, 37′, Núñez; 1-5, 61′, Meneses; 2-5, 78′, Maureira.

Estadio: Municipal, Lo Barnechea.