TOP de Rancagua condena a 12 años de presidio a autor de homicidio en Graneros

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua condenó a 12 años de presidio efectivo a Luis Alberto Saavedra González, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple, ocurrido en enero de 2024 en la comuna de Graneros.

En un fallo unánime, el tribunal integrado por los magistrados César Torres, Felipe Cortés y Paulina Bossy, quien estuvo a cargo de la redacción, también impuso al condenado las penas accesorias correspondientes durante el cumplimiento de la condena.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, aproximadamente a las 23:00 horas del 26 de enero de 2024, la víctima se encontraba en la vereda norte de avenida La Compañía, en Graneros, cuando se encontró con un grupo de sujetos, entre ellos Saavedra González.

En ese lugar se inició una discusión entre ambos, tras lo cual se dirigieron hacia el oriente de la avenida, en las cercanías de un estacionamiento de taxis. Según los hechos acreditados en el juicio, el condenado se acercó a la víctima y le propinó un corte en el tórax con un cuchillo, para posteriormente huir del lugar.

Tras la agresión, la víctima intentó regresar al sitio donde se encontraba inicialmente e ingresó a una botillería para pedir ayuda. Según el fallo, señaló a uno de los trabajadores que había sido apuñalado y posteriormente cayó al suelo.

El trabajador informó de la situación a su jefe, quien tomó contacto con Carabineros y el SAMU. Los equipos de emergencia trasladaron a la víctima hasta el hospital comunal, donde finalmente falleció a las 01:22 horas debido a la gravedad de sus lesiones.

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El tribunal consideró acreditados estos hechos más allá de toda duda razonable y determinó la responsabilidad penal de Saavedra González como autor del homicidio simple.

Además de los 12 años de presidio efectivo, el condenado quedó sujeto a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso también la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.