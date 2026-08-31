Un 10,5% que no queremos seguir explicando

Hace dos meses advertíamos desde estas páginas que el desempleo en O’Higgins había dejado de ser solamente una señal de alerta para convertirse en una urgencia. Hace apenas unas semanas planteábamos que no podíamos acostumbrarnos a convivir con tasas de desocupación de dos dígitos.

Hoy tenemos una nueva medición. El desempleo llegó al 10,5%. Y aunque, por supuesto, corresponde analizar y explicar qué hay detrás de esa cifra, hay algo que no queremos seguir haciendo: limitarnos a explicar por qué el desempleo sigue allí.

Porque ya conocemos el diagnóstico. Y lo que esta nueva cifra nos obliga a discutir es qué se está haciendo para cambiarlo.

O’Higgins completa tres trimestres móviles consecutivos con una tasa de desocupación superior al 10%. En doce meses, además, perdió 11.341 personas ocupadas.

Pero detrás de esa cifra hay otra que debiera llamarnos especialmente la atención: 11.140 de esas personas son mujeres.

No es un detalle estadístico. Significa que el deterioro de la ocupación está afectando de manera extraordinariamente desigual a hombres y mujeres. Mientras la ocupación femenina cayó 6% en un año, la masculina prácticamente se mantuvo estable.

También aumentaron las mujeres desocupadas y las que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo. Es decir, hay menos mujeres trabajando, más mujeres buscando empleo sin encontrarlo y más mujeres que, por distintas razones, ni siquiera están participando activamente del mercado laboral.

Ante esta realidad, repetir la cifra ya no parece suficiente.

Hace años hemos sostenido que el crecimiento económico es el mejor generador de empleo. Esa convicción sigue vigente. No existe política laboral capaz de reemplazar por mucho tiempo a una economía dinámica, con inversión, nuevos proyectos, empresas capaces de crecer y sectores productivos que generen oportunidades.

Pero también es evidente que el crecimiento no ocurre solo. Requiere condiciones, certezas, inversión, infraestructura, capacitación y una mirada de largo plazo que permita aprovechar las ventajas que tiene nuestra región.

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O’Higgins cuenta con minería, agricultura, agroindustria, comercio, servicios y turismo. Tiene también universidades, centros de formación y miles de personas que necesitan encontrar una oportunidad para desarrollar sus capacidades.

La pregunta, entonces, no debería ser solamente por qué aumentó nuevamente el desempleo.

La pregunta que debemos hacernos como región es qué se está haciendo para que la próxima medición sea diferente.

Y esa respuesta no depende de un solo actor. El Estado tiene responsabilidades en materia de políticas públicas y condiciones para la inversión; el sector privado, en la generación de actividad y puestos de trabajo; las instituciones de educación, en la formación de las personas que demanda una economía que cambia; y las propias comunidades regionales, en la capacidad de discutir y proyectar qué tipo de desarrollo quieren.

No basta, además, con generar cualquier empleo. Necesitamos empleos formales, productivos y capaces de entregar estabilidad a las familias.

La cifra de 10,5% no debiera convertirse en una rutina estadística. Cada décima representa personas que buscan una oportunidad, familias que ven afectados sus ingresos, jóvenes que enfrentan dificultades para acceder a su primer trabajo y proyectos de vida que pueden quedar en suspenso.

Ya dijimos que no podemos acostumbrarnos al desempleo de dos dígitos.

Ahora corresponde dar un paso más: no queremos seguir explicando cada nueva cifra sin preguntarnos por las respuestas que se están dando frente a ella.

Una región que quiere crecer necesita generar las condiciones para crear empleo. Y una comunidad que aspira a un mejor futuro tiene derecho a saber qué se está haciendo para que esas oportunidades existan.