Universidad Católica vs O’Higgins, EN VIVO Campeonato Nacional 2026 fecha 21: relato MINUTO A MINUTO

Universidad Católica y O’Higgins se enfrentarán a las 20:45 horas de hoy en el estadio San Carlos de Apoquindo, en un duelo que corresponde a la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

El Capo de Provincia necesita sumar para alejarse de la zona baja y volver a acercarse a los puestos de clasificación internacional. El desafío será ante una Universidad Católica instalada en la parte alta y en un escenario que también presenta la dificultad adicional del césped sintético.

🔵 O’Higgins llega con un impulso desde Copa Chile

El conjunto dirigido por Lucas Bovaglio afronta el partido después de conseguir a mitad de semana la clasificación en Copa Chile.

Ese resultado permitió recuperar confianza luego de la derrota frente a Palestino por el Campeonato Nacional.

El defensor Luis Pavez reconoció el efecto positivo de aquel triunfo.

“Ya nos levantamos un poco del golpe que sufrimos con Palestino. Ganamos de forma contundente, clasificamos y el equipo está bien”, comentó.

Ahora, los celestes intentarán trasladar ese impulso a una Liga de Primera donde necesitan urgentemente sumar puntos.

⚠️ La tabla obliga al Capo a reaccionar

La situación de O’Higgins en la clasificación no permite demasiadas concesiones.

Los resultados registrados durante el fin de semana comprimieron todavía más la zona media y baja de la tabla, aumentando la importancia del encuentro frente a Universidad Católica.

Pavez reconoció que la posición actual no satisface al plantel.

“Vernos en la tabla ahí abajo no es grato. Creo que tampoco lo merecemos, pero el fútbol al final no es por merecimiento, es por ganar”, señaló.

El Capo necesita comenzar a transformar sus actuaciones en puntos para evitar quedar rezagado durante el tramo decisivo del campeonato.

⚔️ Bovaglio descarta salir a especular

Pese a la dificultad del rival y del escenario, O’Higgins no pretende plantear un partido conservador.

Bovaglio dejó claro que su equipo buscará asumir protagonismo.

“Nosotros vamos a ir a buscar la victoria. No nos sentimos cómodos en un plan especulativo, en un plan de espera”, afirmó.

El técnico explicó que la realidad de la tabla obliga a tomar riesgos.

“Tenemos que tratar de ir en búsqueda de la victoria”, añadió.

Pavez reforzó la misma idea y aseguró que el plantel siente la obligación de ganar tanto como local como de visitante.

⚪🔵 Universidad Católica, otro desafío de alta exigencia

El cuadro cruzado se encuentra instalado en la zona alta y afrontará el compromiso con la intención de seguir sumando para consolidar su posición.

La diferencia entre ambos equipos en la tabla ronda los diez puntos, lo que refleja realidades distintas durante esta segunda rueda.

Para O’Higgins, conseguir un resultado positivo frente a uno de los protagonistas del campeonato permitiría además recuperar confianza de cara a las próximas jornadas.

🚑 Faúndez, Yáñez y Rabello serán bajas

El Capo presentará modificaciones obligadas para este compromiso.

Bovaglio confirmó las suspensiones de Felipe Faúndez y Bastián Yáñez, además de la lesión de Bryan Rabello.

Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a modificar tanto la defensa como el ataque.

La baja de Rabello es especialmente relevante debido al peso que tiene el volante en la generación ofensiva del equipo.

🌱 El césped sintético, otro factor a considerar

El escenario también exigirá una adaptación especial.

El partido se disputará sobre césped sintético, una superficie distinta a la habitual para los celestes.

Bovaglio advirtió que esta característica modifica la velocidad del balón y algunos aspectos del juego.

“Vamos a jugar en una cancha de césped sintético y no es lo mismo que jugar en césped natural”, sostuvo.

El control de los rebotes, la velocidad de circulación y la precisión en los pases serán elementos importantes durante el desarrollo del encuentro.

📋 El probable once de O’Higgins

Las bajas obligarán a Bovaglio a presentar modificaciones respecto de sus últimas formaciones.

El probable equipo celeste sería con Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Walter Bou; Ignacio Schor, Arnaldo Castillo y Santiago Toloza.

La presencia de Morales permitiría cubrir la ausencia de Faúndez, mientras que Toloza tendría una nueva oportunidad desde el inicio.

📊 O’Higgins ganó el duelo de la primera rueda

El antecedente más reciente entre ambos favorece al conjunto rancagüino.

El 7 de marzo de 2026, O’Higgins derrotó por 1-0 a Universidad Católica en el estadio Codelco El Teniente.

El único gol del encuentro fue convertido por Bastián Yáñez, quien precisamente estará ausente esta noche por suspensión.

El Capo intentará repetir aquel resultado, esta vez en condición de visitante.

⚖️ Juan Lara dirigirá el encuentro

El árbitro principal será Juan Lara Luco.

Sus asistentes serán Manuel Marín Vargas y Gabriel Ureta Alfaro, mientras que Gastón Philippe Noriega ejercerá como cuarto árbitro.

En el VAR estará Piero Maza Gómez, acompañado por Wladimir Muñoz Figueroa como AVAR.

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Universidad Católica vs O’Higgins?

El encuentro será transmitido en Chile por TNT Sports Premium.

Por streaming, podrá seguirse mediante HBO Max para los usuarios suscritos a la plataforma.

🏟️ Detalles del partido

🏆 Competencia: Liga de Primera 2026 – Fecha 21

🏟️ Estadio: Claro Arena, Las Condes

🕣 Hora: 20:45 en Chile / 21:45 en Argentina

⚖️ Árbitro: Juan Lara Luco

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max

📰 Cobertura: En vivo por El Rancagüino.cl

👉 Sigue aquí el relato minuto a minuto de Universidad Católica vs O’Higgins, con goles, formaciones, estadísticas y todas las incidencias desde el Claro Arena.