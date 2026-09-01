18 detenidos dejó despliegue de Carabineros durante Fiesta de Santa Rosa en Pelequén

Un amplio despliegue policial acompañó la tradicional Fiesta Religiosa de Santa Rosa de Lima en Pelequén, comuna de Malloa, entre el 26 y el 30 de agosto. Según informó Carabineros, 18 personas fueron detenidas durante los servicios de prevención, seguridad, orden público y tránsito, en una celebración que congregó a aproximadamente 250 mil personas.

El operativo fue planificado con anticipación y contempló presencia policial en los principales puntos de concentración de personas y en las rutas de acceso a la localidad.

El despliegue contó con personal de la Prefectura Cachapoal y de unidades especializadas como la SIAT, GOPE, OS-7, OS-9, SEBV y la Sección Centauro de la Zona O’Higgins, además de funcionarios de la Escuela de Suboficiales de la Región Metropolitana.

Entre los procedimientos registrados, una persona fue detenida por maltrato de obra a Carabineros. En materia de seguridad vial, dos personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad y otras cuatro por hacerlo bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, se registró un detenido por conducir sin licencia.

En total, Carabineros efectuó 878 fiscalizaciones, de las cuales 254 correspondieron a controles vehiculares. Estos procedimientos derivaron en 155 infracciones de tránsito.

Los servicios preventivos también permitieron realizar más de 624 fiscalizaciones de personas, que derivaron en la detención de siete individuos por distintos delitos, entre ellos amenazas, daños y falsificación o uso malicioso de instrumento público.

A ello se sumó la detención de tres personas que mantenían órdenes de aprehensión vigentes, quienes fueron puestas a disposición de los tribunales correspondientes.

El operativo también incluyó la fiscalización del comercio ambulante, con más de medio centenar de infracciones cursadas, además de una docena de procedimientos asociados a distintas infracciones y delitos detectados durante los servicios policiales.