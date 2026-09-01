Allanamiento en Rengo deja a una persona detenida por investigación de robo

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente de la Bicrim Rengo, logró la detención de un hombre chileno, mayor de edad, en el marco de una investigación por el delito de robo en lugar habitado. El procedimiento se realizó luego de una orden de entrada y registro a un domicilio de la comuna, donde los detectives además encontraron cannabis y cartuchos de armas de fuego.

Según los antecedentes entregados por la PDI, el imputado se encontraba vinculado a una investigación por un robo en lugar habitado ocurrido durante marzo de este año en la comuna de Malloa. En el marco de las diligencias, los investigadores reunieron evidencia criminalística que lo vincularía con dicho ilícito.

A partir de estos antecedentes y en coordinación con el Ministerio Público, se gestionó una orden de entrada y registro para el domicilio ubicado en Rengo. En el inmueble, los funcionarios encontraron cannabis y municiones de arma de fuego, elementos que derivaron en la detención del sujeto por delitos flagrantes.

El imputado sería puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Rengo, donde se controlará su detención y se determinarán las medidas cautelares correspondientes.