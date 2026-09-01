Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Ñublense visita a Deportes Limache por la fecha 17

La previa del choque de Deportes Limache ante Ñublense, a disputarse en el estadio Bicentenario Lucio Fariña mañana desde las 20:30 horas. El árbitro será Miguel Araos Riquelme.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

A partir de las 20:30 horas, Deportes Limache y Ñublense protagonizarán mañana su choque por la fecha 17 del campeonato chileno, en el estadio Bicentenario Lucio Fariña.

Así llegan Deportes Limache y Ñublense

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno

Deportes Limache sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Everton. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno

Ñublense viene de perder contra D. Concepción por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 8 goles y recibieron 5.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de febrero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 27 puntos (8 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (8 PG – 8 PE – 4 PP).

Miguel Araos Riquelme será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26
2 U. Católica 36 21 11 3 7 15
3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 11
6 Ñublense 32 20 8 8 4 2
8 Deportes Limache 27 20 8 3 9 4

Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Cobresal: 7 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs U. La Calera: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Palestino: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs D. La Serena: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Everton: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Limache y Ñublense, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anuncios
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Platense vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
13 minutos hace
Belgrano vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
13 minutos hace
Genoa vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3
14 minutos hace
Platense vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
13 minutos hace
Belgrano vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
13 minutos hace
Anuncios
798276_0
D. Puerto Montt vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato 2026
797165_0
D. Concepción vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato chileno
Anuncios
798622_0
Colo Colo visita a Audax Italiano por la llave 5
798625_0
Curicó Unido y D. Concepción se encuentran en la llave 8
798620_0
Deportes Iquique recibirá a D. Antofagasta por la llave 3
798618_0
Coquimbo Unido se enfrentará a Cobreloa por la llave 1
Anuncios
797112_0
U. Concepción visita a Coquimbo Unido por la fecha 16
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
FOT07455
Manuel Muñoz, operador maquinaria pesada, empresa Maval: “Debemos mantenernos siempre atentos, porque la seguridad es lo que nos mueve”
catolica ohiggins 1
Inmerecida caída de O’Higgins frente a la Universidad Católica
Desempleo en O’Higgins alcanza el 10,5% durante el trimestre mayo-julio 8) Lectura de foto: El desempleo en O’Higgins alcanzó el 10,5%, completando tres trimestres móviles consecutivos sobre los dos dígitos.
Un 10,5% que no queremos seguir explicando
20260827_101314
Ataques de perros al ganado activan operativo de fiscalización en Marchigüe y Chépica
Anuncios
Carros ferroviarios recuperados para el transporte de mineral en Codelco División El Teniente
Codelco El Teniente recupera cuatro carros ferroviarios que llevaban cinco años fuera de servicio
Estudiantes del Instituto Tecnológico Minero de Rancagua junto a los tableros eléctricos entregados para su formación práctica
Estudiantes del Instituto Tecnológico Minero reciben tableros eléctricos para reforzar su formación práctica
DSC01193
El Teniente capacita a estudiantes en estándares de seguridad minera
rengo sanjoaquin 1
Segunda División: Deportes Rengo goleó a Real San Joaquín en Santiago
Anuncios
contrabando cigarrillos
Chimbarongo: Dos sujetos detenidos por contrabando de cigarrillos
colegio san angelo 3
Alumnos del Colegio San Ángelo conocieron el mundo del periodismo en visita a El Rancagüino
felipe caceres lippac
Crean videojuego que apoya la orientación vocacional de estudiantes de liceos técnico-profesionales
TESORERO 1
Positivo comportamiento tributario en O’Higgins destaca el tesorero general de la República
santa rosa pelequen 6
Fe, historia y reencuentro: el vibrante desarrollo de Santa Rosa de Pelequén
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 31 DE AGOSTO
797152_3
Suspendido el partido entre Huachipato y Coquimbo Unido
798265_2
No hubo goles en el empate entre Curicó Unido y Recoleta