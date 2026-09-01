Ñublense visita a Deportes Limache por la fecha 17

A partir de las 20:30 horas, Deportes Limache y Ñublense protagonizarán mañana su choque por la fecha 17 del campeonato chileno, en el estadio Bicentenario Lucio Fariña.
Así llegan Deportes Limache y Ñublense
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Deportes Limache en partidos del campeonato chileno
Deportes Limache sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Everton. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Ñublense en partidos del campeonato chileno
Ñublense viene de perder contra D. Concepción por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 8 goles y recibieron 5.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de febrero, en el torneo Chile – Primera División 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica en el octavo puesto con 27 puntos (8 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (8 PG – 8 PE – 4 PP).
Miguel Araos Riquelme será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|52
|21
|17
|1
|3
|26
|2
|U. Católica
|36
|21
|11
|3
|7
|15
|3
|Universidad de Chile
|36
|21
|10
|6
|5
|11
|6
|Ñublense
|32
|20
|8
|8
|4
|2
|8
|Deportes Limache
|27
|20
|8
|3
|9
|4
Fechas y rivales de Deportes Limache en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 22: vs Cobresal: 7 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs U. La Calera: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Palestino: 11 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs U. Concepción: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Ñublense en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 22: vs D. La Serena: 6 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Everton: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Universidad de Chile: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Coquimbo Unido: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
Horario Deportes Limache y Ñublense, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
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