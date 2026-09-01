HORÓSCOPO DEL MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Estupendo momento anímico para mejorar o cambiar tu imagen, con muy buenos resultados. En el trabajo surgirán oportunidades para encontrar alguna actividad complementaria. Recurre a la medicina natural para cualquier síntoma de cansancio.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

La envidia nunca fue buena consejera. Es mejor que no sufras más y aprendas a vivir con lo que tienes. Tu pareja te ayudará mucho a comprender las ventajas de esta mentalidad a la que debes adscribirte desde ya.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Debes afinar el ritmo en el trabajo para evitar equívocos con superiores y compañeros de equipo, pues es posible que te sientas atrapado en una espiral de sospechas. Un asunto económico puede trastocar los planes que tenías para viajar en estas fechas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tendrás acertadas intuiciones en el trabajo, y debes aprovechar el deslumbrante momento que atraviesas para lograr objetivos y metas, por altas que éstas sean. En el plano sentimental, tendencia a la intimidad y a buscar un amor más intenso.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Llegó el momento de hacer las paces con algunas personas amigas de las que te separaste por una mala interpretación de las circunstancias. Guarda tu ego y conseguirás retomar unas relaciones personales muy placenteras.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Días como el de hoy son preferibles que pasen cuanto antes. Tus deseos van a ser derribados por un suceso imprevisto de carácter negativo. Ten fe en tus propias capacidades y saldrás del atolladero.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

No permitas que los conflictos con la familia repercutan en tu vida de pareja. Aprovecha para delimitar campos y evitar futuras tormentas por las mismas causas. En el trabajo, mide bien tus pasos, un traspiés puede dar al traste con tus planes de futuro.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Puede ser el día que estabas esperando en el plano profesional; puede llegar el contrato que cambie por completo tu situación económica. Inicias una relación sentimental y las perspectivas te asustan tanto como te satisfacen. Hay que lanzarse algún día.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Derrochas energía positiva y se nota en todos los ámbitos, pero sobre todo sobresales en el profesional. Tu estado de ánimo se verá fortalecido más por las mañanas que por las noches. Aprovecha para sacar todo el rendimiento posible a tu vida.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Ahora que posiblemente tu vida profesional no te absorba como antes, deberás prestar atención a tu pareja, porque aunque no lo exteriorice, está pasando por momentos delicados y necesitará de toda tu comprensión.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Llevas mucho tiempo preparándote en el trabajo para algo especial, y por fin hoy puede ser el día del sonado triunfo. Ahora bien, deberás dar a tus compañeros su merecido lugar en la recogida de laureles. Muy bien con las nuevas amistades.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Tu sentido de diplomacia, más propio de un Libra, puede serte hoy muy útil. Te verás involucrado en un problema que, aunque en principio te es ajeno, puede repercutir en tu vida directamente.