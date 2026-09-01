Liceo de Doñihue impulsa la sana convivencia con talleres deportivos apoyados por el Gobierno Regional

El liceo C-10 Claudio Arrau de Doñihue se encuentra ejecutando el proyecto “Promoviendo la sana convivencia a través del deporte en nuestro liceo”, una iniciativa financiada a través del Gobierno Regional de O’Higgins mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 8% en su línea de deporte.

Este programa tiene como objetivo fomentar la convivencia escolar, el bienestar y la participación de la comunidad educativa a través de la práctica deportiva y actividades recreativas. La iniciativa contempla la realización de tres talleres durante un período de dos meses.

El gobernador regional, Pablo Silva Amaya, aseguró que “estos talleres deportivos son fundamentales para las y los estudiantes. No solo potencian la actividad física, también entregan valores, disciplina, compromiso y responsabilidad a los jóvenes. Nosotros desde el Gobierno Regional, felices de apoyar proyectos asociados al deporte. Queremos que nuestra región destaque en esta área”.

En primer lugar, se encuentra implementando un taller de tenis de mesa, que se realizará de lunes a jueves, entre las 13:00 y las 14:00 horas, durante el horario de recreo, con una duración total de dos meses. Paralelamente, en el mismo horario y bajo la misma modalidad, se desarrollará un taller de vóleibol. Ambos jornadas estarán a cargo de profesores talleristas certificados, quienes guiarán el proceso formativo de los alumnos. Como actividad de cierre, cada disciplina finalizará con la realización de campeonatos internos, promoviendo la participación, el compañerismo y el juego limpio.

Adicionalmente, se está llevando a cabo un taller de yoga, dirigido a toda la comunidad educativa, incluyendo docentes, asistentes de la educación y otros integrantes del establecimiento. Este taller será impartido por una instructora de yogay se realizará una vez por semana durante dos meses, con el propósito de fomentar el bienestar físico, mental y emocional de los participantes.

Para la correcta ejecución del proyecto, se contempló la adquisición de implementación deportiva, entre la que se incluyen dos mesas de tenis de mesa de alto tráfico, resistentes a la intemperie, con estructura de acero y sistema de anclaje al piso, además de paletas y pelotas de ping pong. Asimismo, se comprará una malla y balones de voleibol, junto con mat de yoga para el desarrollo del taller correspondiente.

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De esta manera, el proyecto busca fortalecer la sana convivencia escolar, promover estilos de vida saludables y generar espacios de encuentro positivo dentro del liceo.