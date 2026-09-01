Manuel Muñoz, operador maquinaria pesada, empresa Maval: “Debemos mantenernos siempre atentos, porque la seguridad es lo que nos mueve”

Manuel Muñoz Bravo es operador de maquinaria pesada de la empresa colaboradora Maval y lleva cinco años trabajando en El Teniente. Con cerca de cuatro décadas de experiencia en el rubro, fue reconocido como trabajador destacado por su aporte a las mejoras de la empresa y la preocupación que mantiene por sus compañeros.

¿De qué se trata tu trabajo?

Con Maval, trabajamos en superficie y prestamos servicios a Codelco en distintas áreas de la División, como Fundición, Emergencias y Operación Invierno. Estamos en diferentes lugares, según las necesidades que se presenten. Somos operadores múltiples y trabajamos con distintos tipos de maquinaria pesada, como excavadoras, motoniveladoras, minicargadores y retroexcavadoras.

¿Qué labores realizan diariamente?

Realizamos distintos trabajos dentro de la División. Por ejemplo, hacemos el picado de escoria para su reproceso. También trabajamos separando metales que posteriormente pueden volver a ser procesados.

Además, hacemos reparaciones de caminos, apoyamos ante eventuales roturas de matrices y despejamos sectores que pueden presentar condiciones complicadas. Siempre estamos colaborando con Codelco donde se necesita nuestro apoyo.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en El Teniente?

Llevo cinco años trabajando en la División y los cinco han sido con Maval. Sin embargo, siempre me he dedicado a la maquinaria pesada. Comencé a los 19 años y ya tengo cerca de 40 años de experiencia operando equipos. Ha sido prácticamente toda una vida dedicada a este rubro.

¿Qué es lo que más te gusta de la maquinaria pesada?

Los fierros son mi pasión, por algo sigo trabajando en esto después de tantos años. También me gusta la cantidad de ayuda que uno puede prestar arriba de un equipo.

Con la maquinaria podemos resolver distintas situaciones, como despejar un camino o romper una roca que está generando un peligro. Esa posibilidad de ayudar es una de las cosas que más me llaman la atención de este trabajo.

¿Qué significa para ti ser reconocido como trabajador destacado?

Uno se siente bien, porque detrás de este reconocimiento hay un gran esfuerzo físico y mental. Que ese trabajo sea reconocido es una parte importante para seguir adelante, seguir surgiendo y continuar avanzando.

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¿Qué mensaje de seguridad les entregarías a las y los trabajadores de la División?

Les diría que debemos apegarnos a los protocolos y mantener siempre vivo el tema de la seguridad. Nunca hay que dejarse estar, porque nuestra base principal es la seguridad propia y la de todas las personas que trabajan junto a nosotros.

También es importante el compañerismo. Siempre estamos motivando a la gente nueva y a nuestros compañeros para que sigan todos los pasos de seguridad. Debemos mantenernos siempre atentos, porque la seguridad es lo que nos mueve.

¿Cuál es tu compromiso de seguridad para lo que queda del año?

Mi compromiso es mantener siempre firme el reglamento, cumplirlo al pie de la letra y estar todos los días alerta ante los eventos o condiciones de seguridad que puedan presentarse.