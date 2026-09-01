Minsal extiende hasta el 30 de septiembre uso obligatorio de mascarillas en urgencias

El Ministerio de Salud extendió hasta el 30 de septiembre el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia, unidades de diálisis y servicios de oncohematología de la red pública y privada a nivel nacional.

La medida, vigente desde el 1 de abril, se mantendrá debido al actual escenario epidemiológico, marcado por una alta circulación de virus respiratorios.

De acuerdo con el último reporte de la Campaña de Invierno, correspondiente a la semana epidemiológica 33, entre el 16 y el 22 de agosto la positividad de las muestras alcanzó un 56,1%, el registro más alto de 2026 hasta ese momento.

Entre los virus detectados, el rinovirus concentró el 32,3% de las detecciones, seguido por el virus respiratorio sincicial (VRS), con un 26,6%, y la Influenza B, con un 14,3%.

La subsecretaria de Salud Pública, Dra. Alejandra Pizarro, explicó que la extensión de la medida busca reforzar la protección de las personas que se encuentran en espacios asistenciales donde existe una mayor exposición a virus respiratorios.

“Hemos decidido extender hasta el 30 de septiembre el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia, unidades de diálisis y oncohematología, tanto de la red pública como privada. Lo hacemos porque los virus respiratorios siguen circulando con fuerza y más de la mitad de las muestras analizadas están dando positivo a estos virus”, señaló la autoridad.

Pizarro agregó que la medida apunta especialmente a proteger a quienes presentan un mayor riesgo frente a las infecciones respiratorias, entre ellos niños y personas mayores de 60 años.

“Es una medida de cuidado, especialmente, para quienes están en tratamiento médico y para nuestros grupos más vulnerables, como los niños y las personas mayores de 60 años. En estos espacios necesitamos reducir las posibilidades de contagio y proteger, tanto a los pacientes, como a los equipos de salud”, sostuvo.

Desde el Ministerio de Salud reiteraron la importancia de mantener las medidas de prevención durante este periodo de alta circulación viral. Entre las recomendaciones se encuentran utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, ventilar los espacios, mantener un adecuado lavado de manos y evitar asistir a lugares de trabajo o estudio cuando se presentan síntomas.