Programa de Adopción Tecnológica propone modernizar la gestión operacional de Servicios Sanitarios Rurales de Colchagua

La adopción de tecnología se presenta como una oportunidad concreta para fortalecer la gestión operacional de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR), mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales fallas y avanzar hacia servicios más eficientes y sostenibles. Ese fue uno de los principales aprendizajes que dejó el Programa de Adopción Tecnológica de herramientas digitales para la gestión de los Servicios Sanitarios Rurales, iniciativa ejecutada por Corporación Pro O’Higgins con el cofinanciamiento de Corfo, que durante un año trabajó junto a 35 SSR de ocho comunas de la provincia de Colchagua.

El programa buscó acercar herramientas digitales y soluciones tecnológicas a comités y cooperativas que cumplen un rol fundamental en el abastecimiento de agua para las comunidades rurales, entendiendo que la transformación tecnológica no consiste únicamente en incorporar equipamiento, sino también en generar capacidades para utilizarlo y convertir la información en una herramienta para una mejor toma de decisiones.

En este sentido, el trabajo se desarrolló a partir de un proceso de aprendizaje que comenzó con un diagnóstico para identificas brechas tecnológicas; y continuó con un acompañamiento que contempló cuatro talleres de herramientas digitales para el monitoreo y control de la operación, tres pasantías a SSR más desarrollados. Un proceso de asistencia técnica a cada uno de los 35 Servicios Sanitarios Rurales participantes, para la revisión integral de la infraestructura, así como de las condiciones y necesidades particulares de cada SSR; permitió la elaboración de proyectos de diseño de telemetría que resuelve las brechas identificadas.

El proceso en terreno permitió avanzar desde el diagnóstico hacia propuestas concretas, dando como resultado la formulación de 35 proyectos de monitoreo y control, diseñados de acuerdo con las brechas y necesidades tecnológicas identificadas en cada Servicio Sanitario Rural.

“El trabajo que hemos hecho con los 35 Servicios Sanitarios Rurales de 8 comunas de la provincia de Colchagua, nos deja un resultado y una tarea. El resultado es el esfuerzo de diseñar un proyecto de pre inversión de monitoreo y control para lograr una mejor gestión operacional de los SSR. La tarea es lograr materializar financiamiento para que se hagan realidad estos proyectos que quedaron plasmados”, señaló Braulio Guzmán, gerente general de Corporación Pro O’Higgins.

Agregó: “la tecnología tiene sentido cuando está al servicio de las personas, y en este programa el desafío fue precisamente construir, desde cada lugar y comunidad, las condiciones para que esa tecnología pueda convertirse en una herramienta real de mejora para quienes todos los días tienen la responsabilidad de gestionar un recurso esencial: el agua”, concluyó Guzmán.

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Para Andrés Mejía, director regional de Corfo O’Higgins, “Estamos muy contentos de cerrar este programa después de un año de trabajo junto a 35 Servicios Sanitarios Rurales de la provincia de Colchagua. Desde Corfo buscamos que la tecnología se transforme en una herramienta concreta para mejorar la gestión, anticiparse a los problemas y hacer más eficiente el uso de un recurso tan indispensable como el agua. Este programa demuestra que la innovación también puede generar un impacto social y mejorar directamente la calidad de vida de nuestras comunidades rurales.”

El seremi del MOP O’Higgins, Carlos Astudillo Briones, resaltó el desarrollo de iniciativas que contribuyan a fortalecer las capacidades de los Servicios Sanitarios Rurales y destacó el aporte que pueden realizar las herramientas digitales en la gestión de estos sistemas.

“Como Ministerio de Obras Públicas valoramos iniciativas como este programa de adopción tecnológica impulsado por Corfo y ejecutado por la Corporación Pro O’Higgins, porque contribuyen a fortalecer la gestión de los Servicios Sanitarios Rurales, que cumplen un rol fundamental en el abastecimiento de agua para miles de familias de nuestra región. La incorporación de herramientas digitales y sistemas de telemetría permite optimizar la operación, mejorar la toma de decisiones y avanzar hacia servicios más eficientes y sostenibles en beneficio de las comunidades”.

En tanto, desde la Dirección de Obras Hidráulicas se destacó la importancia de acompañar a los SSR en este proceso, entendiendo la tecnología como una herramienta que complementa y potencia el conocimiento de quienes gestionan diariamente estos sistemas.

“La tecnología no reemplaza el trabajo de ellos, sino que lo potencia. Les permite tomar mejores decisiones y entregar un servicio de mejor calidad. Anteponerse a los problemas que existen. Hemos trabajado en identificar brechas como la adopción de tecnología para modernizar los SSR, así empezamos el trabajo articulado con Pro O’Higgins”, explicó Karen Durán, directora regional de la DOH.

Un trabajo colaborativo que busca proyectarse

El cierre del programa reunió a representantes de los 35 Servicios Sanitarios Rurales participantes, junto a representantes de Corfo, la Dirección de Obras Hidráulicas, Corporación Pro O’Higgins y empresas que han manifestado su interés y compromiso con el fortalecimiento de los SSR, entre ellas Agrosuper, con el programa Impulsa Agua; y Tinguiririca Energía.

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La instancia permitió reconocer el compromiso de dirigentes, operadores y equipos que durante un año participaron activamente en talleres, pasantías y jornadas de asistencia técnica, pero también poner en valor una red de colaboración que se fue construyendo a partir del intercambio de experiencias y del trabajo en terreno.

Para Corporación Pro O’Higgins, el principal desafío que queda a partir de este proceso es avanzar desde la formulación de los proyectos hacia su implementación, generando colaborativamente las condiciones de financiamiento que permitan que las propuestas desarrolladas junto a cada SSR puedan transformarse en soluciones concretas.