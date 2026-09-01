«Queda una sensación de injusticia»: El lamento de O’Higgins tras la ajustada caída frente a Universidad Católica

Una mezcla de dolor, impotencia y la convicción de ir por el camino correcto dejó la ajustada derrota de O’Higgins por 3-2 ante Universidad Católica. Los celestes mostraron pasajes de muy buen fútbol, dominando por momentos a los locales e instalando la figura del arquero cruzado, Vicente Bernedo, como el jugador del encuentro. Sin embargo, la falta de fortuna y decisiones arbitrales controversiales privaron al equipo de traerse puntos a la región del Libertador.

Lucas Bovaglio: «Hoy no nos alcanzó, tenemos que masticar bronca»

El director técnico celeste, Lucas Bovaglio, no ocultó su desazón en la rueda de prensa posterior al partido. «Queda una sensación de injusticia», partió señalando el estratega al ser consultado sobre el balance del cotejo.

«Lógicamente que a nosotros no nos gusta vernos en el lugar donde estamos en la tabla de posiciones», confesó, para luego desmenuzar las claves del encuentro: «Hicimos un muy buen segundo tiempo. De hecho, siento que tal vez el comienzo del partido fue parejo, nos pusimos un 1 a 0 arriba en el marcador y tuvimos unos minutos donde todavía no lográbamos tener control del partido más allá de estar ganando, y a partir del 1 a 1 empezamos a jugar mejor, empezamos a encontrar líneas de pase, a encontrar funcionamiento y lamentablemente nos vamos sin nada a Rancagua».

Uno de los puntos más álgidos del análisis del DT fue la jugada que cambió el rumbo del partido. Bovaglio apuntó contra la intervención del VAR en el cobro de un penal en su contra, comparándolo con situaciones similares no cobradas a su favor en partidos anteriores: «Nos cobran un penal que es un penal inducido por el VAR cuando la jugada había terminado en un gol a favor nuestro y es una jugada que nosotros hace pocos días atrás en Colo-Colo tuvimos una hasta peor, porque fue un empujón y no se cobró». El entrenador añadió con evidente enfado: «Siempre trato de callarme la boca y hoy no me puedo callar la boca porque estoy recaliente… la jugada del penal fue determinante porque pasamos del 2 a 1 a favor a encontrarnos en desventaja».

A pesar de la amargura, Bovaglio respaldó el rendimiento colectivo. «No somos un barco a la deriva, no somos un barco que no tiene un rumbo… el equipo tiene una forma, tiene buenas asociaciones, hoy hizo figura al arquero rival. Me parece que tenemos de dónde agarrarnos».

En O’Higgins lamentaron la derrota contra Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Los jugadores: Entre la amargura del penal y el consuelo del gol

En el plantel de O’Higgins las sensaciones fueron idénticas. El lateral Cristian Morales, quien anotó la que había sido la apertura de la cuenta, reflejó esa dualidad de emociones. «Un poco triste por el partido que se dio, pero igual feliz por el gol que pude convertir, ayudar al equipo, pero ahora a levantar la cabeza para hacernos fuerte en casa el domingo». Respecto a la polémica jugada del penal y su similitud con el duelo ante Colo-Colo, Morales prefirió ser cauto. «Fue una jugada similar, pero parte del arbitraje ya no me puedo meter en eso, pero nada, así es el fútbol”, puntualizó.

Por su parte, el defensor Nicolás Garrido evidenció el malestar que reinaba en el vestuario celeste. «El equipo salió bastante con bronca porque lo dimos todo, hicimos todo para ganar el partido… creo que hicimos todos los méritos posibles para podernos llevar los tres puntos».

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Al igual que su entrenador, Garrido apuntó al criterio del arbitraje en la jugada clave. «Fue una sensación un poco de injusticia porque contra Colo-Colo a nosotros no nos cobran el mismo penal y no sé qué criterio toman… el sabor que nos queda a nosotros es un poco de injusticia porque estábamos haciendo un buen partido, hacemos el 2-1 y van al VAR».

Aun así, Garrido confía en que este nivel de juego traerá dividendos. «Creo que hoy día el equipo demostró personalidad. No es fácil venir acá… y jugar de igual a igual. Jugando así como jugamos hoy día, vamos a ganar más que perder», dijo.

Cristian Morales anotó su segundo gol en el profesionalismo con los rancagüinos. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

La mira puesta en Unión La Calera

Para O’Higgins, el margen de error en el torneo nacional se estrecha, por lo que el próximo desafío en Rancagua ante Unión La Calera surge como una final anticipada para alejarse de la zona baja.

«Nosotros tenemos la responsabilidad de ganar. Ojalá que este domingo el equipo se reencuentre con la victoria y que lo ratifique con una buena producción», concluyó Bovaglio, con la convicción intacta de que el fútbol terminará por premiar el esfuerzo de sus dirigidos.