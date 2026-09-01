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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Rancagua se prepara para vivir una nueva fecha de la Copa PFalimentos

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El fútbol escolar llega a Rancagua. Desde este miércoles 2 de septiembre y hasta el sábado 5, la ciudad será la cuarta estación de la Copa PFalimentos 2026, campeonato que reúne a más de 180 colegios de todo el país y que durante estos meses recorre distintas regiones en busca de los equipos que disputarán la gran final nacional.

La fecha reunirá a 16 establecimientos educacionales de Rancagua y comunas cercanas, que competirán durante cuatro días por uno de los cupos al Campeonato Nacional, programado entre el 25 y el 28 de noviembre en Talca.

Entre los participantes estarán Colegio Coya de Machalí, Instituto Inglés de Rancagua, Colegio Maristas de Rancagua, Instituto O’Higgins, San Antonio del Baluarte, Colegio San Alberto de Machalí, Maristas San Fernando, Colegio Conquistadores, Colegio Interamericano, Colegio Moisés Mussa, Liceo San José de Requínoa, Colegio Instituto Regional de Educación (IRE), Colegio La Cruz de Machalí, Colegio Arrayanes de San Fernando, Colegio La República de Rancagua, Colegio Eduardo Geyter y Colegio Saint John Rancagua.

Los establecimientos se enfrentarán en el Complejo Deportivo Patricio Mekis, en una nueva oportunidad para que estudiantes de distintos colegios de la región se encuentren en torno al deporte y representen a sus comunidades educativas dentro de la cancha.

La fecha de Rancagua llega después de las jornadas ya disputadas en Puente Alto, La Florida y Viña del Mar, donde el Liceo Chiloé, el Liceo Alto Cordillera y Colegio Altazor ya aseguraron su lugar en la definición nacional.

«Después de tres fechas muy competitivas, llegamos a Rancagua con muchas expectativas. Es una región que siempre ha respondido con entusiasmo al fútbol escolar y esperamos que los colegios disfruten esta experiencia tanto dentro como fuera de la cancha», afirmó María Ignacia Mediavilla, subgerenta de Asuntos Corporativos y
Sostenibilidad de PFalimentos.

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El torneo continuará su recorrido por Talca, Curicó, Temuco, Puerto Montt, Chiloé, Concepción, La Serena y Coyhaique que este año debuta como sede, hasta definir a todos los equipos que jugarán el Campeonato Nacional en Talca.

La programación y los resultados de las próximas fechas estarán disponibles en www.copapfalimentos.cl, mientras que las fotografías podrán verse tanto en el sitio web como en el Instagram @pfalimentos.cl.

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