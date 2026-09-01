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San Fernando fortalece la prevención cardiovascular durante el Mes del Corazón

La Corporación Municipal de San Fernando desarrolló durante agosto diversas actividades en Cesfam, Cecosf y postas rurales, acercando información y acciones preventivas a la comunidad.

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Durante agosto, la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf) desarrolló un amplio despliegue en distintos centros y dispositivos de la red de Atención Primaria de Salud, en el marco del Mes del Corazón.

La iniciativa tuvo como objetivo promover el cuidado de la salud cardiovascular y visibilizar el trabajo que realizan los equipos del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV), acercando información y acciones preventivas a vecinos y vecinas de distintos sectores de la comuna.

Las actividades se realizaron en el Cesfam Centro, Cesfam Oriente, Cecosf Angostura y Posta de Salud Rural Roma, donde se instalaron stands informativos y se desarrollaron actividades dinámicas, junto con acciones preventivas como toma de presión arterial y evaluación del estado nutricional.

Durante estas jornadas, los equipos entregaron información sobre la importancia de conocer y controlar factores de riesgo cardiovascular, entre ellos la presión arterial, la glicemia y el colesterol. También se abordó la importancia de una alimentación saludable y de incorporar hábitos que contribuyan al cuidado del corazón.

Promoción y educación en salud

Como parte del despliegue, profesionales vinculados al Programa de Salud Cardiovascular participaron además en espacios de difusión a través de distintos medios de comunicación, donde conversaron con la comunidad sobre el funcionamiento del programa y entregaron recomendaciones para la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular.

Desde la Cormusaf destacaron que este tipo de iniciativas busca acercar la promoción y educación en salud a los distintos sectores de San Fernando, reforzando el enfoque preventivo de la Atención Primaria.

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De esta manera, la administración del alcalde Pablo Silva Pérez, junto al Concejo Municipal y la Cormusaf, reforzó durante el Mes del Corazón su compromiso con una salud preventiva, cercana y vinculada con la comunidad sanfernandina.

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