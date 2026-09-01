Santa Cruz celebrará el Día Nacional del Vino 2026 con una gran fiesta en su Plaza de Armas

Con casi 500 años de historia vitivinícola como telón de fondo, Santa Cruz se prepara para celebrar el Día Nacional del Vino 2026, una jornada que este viernes 4 de septiembre convertirá a la Plaza de Armas de la comuna en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes del vino.

La actividad es organizada y financiada por la Municipalidad de Santa Cruz, en alianza con la Asociación de Viñas de Colchagua, Red del Vino y la Cooperativa de Viñas Campesinas de Colchagua, y cuenta con el apoyo del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional (CORE), además del patrocinio de Sernatur O’Higgins.

La fecha tiene un significado especial para la historia vitivinícola del país. El 4 de septiembre de 1545, Pedro de Valdivia plasmó en una misiva dirigida al rey Carlos V de España la necesidad de traer vides para producir vino en Chile, antecedente que la organización vincula con la primera aparición escrita de la palabra “vino” en la memoria histórica del país.

Casi cinco siglos después, esa tradición continúa presente en el trabajo de los productores y en la identidad del Valle de Colchagua, reconocido por su actividad vitivinícola y enoturística. La región de O’Higgins concentra además una importante cantidad de celebraciones vinculadas al vino durante el año, con Santa Cruz como uno de sus principales referentes. Las vendimias de O’Higgins y el protagonismo del Valle de Colchagua.

Vino, gastronomía y tradiciones

La celebración en la Plaza de Armas busca ofrecer una experiencia que vaya más allá de la degustación de vinos, incorporando distintos elementos de la identidad local.

Durante la jornada habrá música en vivo, gastronomía tradicional, artesanía y catas guiadas, en una propuesta que permitirá conocer la diversidad y características de los vinos de Colchagua junto a viñateros, cooperativas y productores locales.

La actividad busca reunir a familias, turistas y visitantes en torno a una celebración que pone en valor el territorio, sus tradiciones y el trabajo de quienes mantienen viva la cultura vitivinícola del valle.

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El alcalde de Santa Cruz, Yamil Ethit Romero, destacó la importancia de realizar nuevamente esta celebración en la Plaza de Armas y valoró el trabajo de los productores locales.

“Nuestra Plaza de Armas se transforma una vez más en el epicentro de esta gran fiesta, que celebra la tradición, el valor vitivinícola y el trabajo de nuestros queridos campesinos, a casi 500 años de su historia. Esperamos con los brazos abiertos a todas las familias y turistas, para que vengan a disfrutar de una experiencia inolvidable que reúne lo mejor de la gastronomía, la artesanía y la calidez de la gente de Santa Cruz”, señaló.

Por su parte, el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, relevó el aporte del enoturismo para la comuna y el Valle de Colchagua.

“El enoturismo es tremendamente relevante para Santa Cruz y Colchagua. Por eso decidimos impulsar este enorme evento con el fin de fortalecer a los productores locales y al turismo regional”, afirmó.

Datos del evento

Actividad: Celebración Día Nacional del Vino 2026

Fecha: Viernes 4 de septiembre

Lugar: Plaza de Armas de Santa Cruz

Convoca: Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

La invitación es a participar de esta celebración que busca poner en valor la historia vitivinícola, la gastronomía, la artesanía y las tradiciones que forman parte de la identidad del Valle de Colchagua.