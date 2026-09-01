Senador Castro y alcalde de La Estrella realizan gestiones para concretar sucursal de BancoEstado en la comuna

Con el objetivo de avanzar en la instalación de una sucursal de BancoEstado en La Estrella, el senador por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro, y el alcalde de la comuna, Valentín Vidal, se reunieron en Santiago con el consejero de la institución Carlos Maldonado.

Durante el encuentro, las autoridades plantearon la necesidad de contar con una oficina bancaria en la comuna, de manera que los vecinos puedan realizar sus trámites sin tener que trasladarse a otras localidades.

La gestión considera especialmente las dificultades que enfrentan los adultos mayores y las personas que viven en sectores rurales, quienes actualmente deben desplazarse hasta sucursales ubicadas en Litueche o Marchigüe. A ello se suman las dificultades de conectividad que presenta la comuna.

Según lo expuesto durante la reunión, La Estrella cuenta con más de 4 mil 600 habitantes y es la única comuna de la provincia de Cardenal Caro que no dispone de una sucursal bancaria.

“La Estrella merece tener una sucursal”

Tras la reunión, el senador Juan Luis Castro valoró la posibilidad de avanzar en un itinerario de trabajo que permita concretar el proyecto.

“Este es un momento importante porque ya ha venido haciendo ese esfuerzo don Valentín Vidal, pero esperamos que esta tercera oportunidad sea la vencida, porque La Estrella merece tener una sucursal, una comuna de más de 4 mil 600 habitantes, donde tener un BancoEstado es como tener una comisaría, es como tener el hospital. Se requiere hacer soberanía con el BancoEstado”, señaló el parlamentario.

Castro explicó que, como resultado del encuentro, se estableció un itinerario de trabajo para avanzar “rápidamente” y buscar que la comuna pueda contar con la esperada sucursal.

“Ojalá ver la luz lo antes que se pueda y así tener la anhelada sucursal de BancoEstado para toda la comuna de La Estrella, que es lo que estamos esperando”, agregó.

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Por su parte, el alcalde Valentín Vidal destacó que la falta de una oficina bancaria implica que los vecinos deben trasladarse a otras comunas para realizar sus trámites, con los costos y dificultades que ello representa.

“La Estrella es la única comuna de la provincia de Cardenal Caro que no tiene un banco. Esta es la tercera vez que golpeamos esta puerta porque nuestros vecinos necesitan contar con este servicio. No vamos a dejar ninguna diligencia sin hacer para lograr este sueño, que no es solo de una alcaldía, sino de toda nuestra comunidad”, afirmó el jefe comunal.

Las autoridades esperan que las gestiones realizadas permitan avanzar en la evaluación y eventual concreción de una sucursal de BancoEstado en La Estrella, iniciativa que busca facilitar el acceso a servicios financieros para los habitantes de la comuna.