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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Colchagua vuelve a caer en casa y ve como se aleja el sueño del ascenso

Los blancos cayeron por la cuenta mínima frente a Brujas de Salamanca y solo han cosechado un punto de nueve posibles en la liguilla por el título de la Segunda División.

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¿Adiós ascenso? Colchagua CD sigue sin ganar en la liguilla por el título de la Segunda División. El equipo que dirige Raúl González, que cumplió una primera parte del torneo con un rendimiento altísimo, no ha podido cuajar un buen fútbol en la post temporada y el signo más claro es que, en tres partidos, no ha podido anotar un solo gol.

Este martes, en el cierre de la jornada 4 de reducido por la corona, el conjunto de la herradura perdió por 0-1 frente a Brujas de Salamanca.

El único tanto del partido corrió por cuenta del defensor colchagüino Carlos Rodríguez, que en el minuto 90 introdujo en propia puerta un centro del experimentado delantero Maximiliano Quinteros.

La derrota, la segunda en esta liguilla, deja a Colchagua muy complicado en su sueño de alcanzar el retorno a la Primera B, además que, el sábado próximo, visitará al puntero del grupo, Deportes Linares (7 unidades).

REACCIONES

“Está difícil el inicio de esta liguilla, estamos fallando de tres cuartos hacia arriba y no podemos concretar las ocasiones que nos generamos”, apuntó el delantero Matías Donoso.

Es más, el excampeón con Cobresal en 2015, puntualizó que “tenemos que sacudirnos rápido de esto, ya que jugamos el sábado”.

En tanto, el volante Ignacio Caroca, dijo que “ellos aprovecharon la ocasión que tuvieron y nos vamos sin nada”. Además, indicó que “hay que seguir, si bien está lejano la punta para el ascenso, quedan 9 partidos y todo puede pasar. Y tenemos que ir a Linares a sumar puntos”.

Los sanfernandinos no han marcado goles en la liguilla por el título, mala racha que sobrepasa los 450 minutos en el campeonato. Foto: Rodrigo Duque/Tribuna de Colchagua.

Ficha del partido

Colchagua CD (0): Rodrigo Cancino, Alexis Ponce (16′, Matero Martin), Carlos Rodríguez, Diego Salas, Manuel Olea, Claudio Pavez (46′, Renato Díaz), Ignacio Caroca (60′, Juan Tobar), Osvaldo Carrasco, Rodrigo Díaz (75′, Cristóbal Marín), Matías Donoso, Matías Pérez (71′, Cristian Valenzuela). DT: Raúl González.

Brujas de Salamanca (1): Leandro Requena César Molina, Josué González (46′, Javier Meléndez), Leonel Macaya, Nicolás Barrios (73′, Juan Araya), Bastián Valdés (60′, Felipe Durán), Francisco Arenas (46′, Hugo Rojo), Juan Pablo Miño, Mauricio Arias (88′, Jarol Pizarro), Fabián Carmona, Maximiliano Quinteros. DT: Felipe Cornejo.

Árbitros: Víctor Manzor, Jean Araya, Alfonso Corona, Óscar Ávila.
Amonestados: Donoso, Pérez, Salas, Rodríguez (COL); Arenas, Rojo (BRU).
Goles: 0-1, 90′, Rodríguez (AG).
Estadio: Jorge Silva, San Fernando.
Público: 732 espectadores.

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