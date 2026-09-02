Dep. Santa Cruz vs Unión Española: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato 2026

El cotejo entre Dep. Santa Cruz y Unión Española, por la fecha 24 del campeonato 2026, se jugará el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García.
Así llegan Dep. Santa Cruz y Unión Española
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026
Dep. Santa Cruz viene de un resultado igualado, 0-0, ante U. San Felipe. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 4.
Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026
Unión Española viene de caer derrotado 0 a 1 ante Rangers. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 3 triunfos. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y fue Unión Española quien ganó 2 a 0.
El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 17 puntos (3 PG – 8 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (10 PG – 4 PE – 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|41
|22
|11
|8
|3
|17
|2
|Santiago Wanderers
|41
|22
|11
|8
|3
|17
|3
|D. Antofagasta
|37
|22
|10
|7
|5
|18
|6
|Unión Española
|34
|22
|10
|4
|8
|1
|15
|Dep. Santa Cruz
|17
|22
|3
|8
|11
|-13
Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 24: vs Unión Española: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Deportes Iquique: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Recoleta: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 24: vs Dep. Santa Cruz: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Curicó Unido: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Deportes Temuco: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Deportes Iquique: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Santa Cruz y Unión Española, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas
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