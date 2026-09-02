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Everton vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato chileno

Todos los detalles de la previa del partido entre Everton y U. Católica, que se jugará el sábado 5 de septiembre desde las 17:30 horas en el estadio Sausalito.

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U. Católica y Everton se enfrentarán en el estadio Sausalito el próximo sábado 5 de septiembre desde las 17:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 22 del campeonato chileno.

Así llegan Everton y U. Católica

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Everton en partidos del campeonato chileno

Everton venció por 3-0 a Deportes Limache. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 14 veces.

Últimos resultados de U. Católica en partidos del campeonato chileno

U. Católica viene de un triunfo 3 a 2 frente a O'Higgins. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 8 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 33 puntos (9 PG – 6 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (11 PG – 3 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26
2 U. Católica 36 21 11 3 7 15
3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 11
4 Everton 33 21 9 6 6 11
5 Palestino 33 21 10 3 8 3

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Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Ñublense: 12 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs D. La Serena: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs D. Concepción: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. Católica en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs Palestino: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Audax Italiano: 10 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Deportes Limache: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y U. Católica, según país
  • Argentina: 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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