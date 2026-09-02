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HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

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Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).
No siempre has estado cerca de los tuyos, y esto puede pasarte factura. Te verás obligado a hacer un esfuerzo, y ganarte tanta ausencia por motivos de trabajo. Es el momento de reflexionar sobre lo que realmente te importa.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
A pesar de que la experiencia te ha enseñado mucho a lo largo de los años, todavía tienes muchas dudas para afrontar tu relación de pareja. Comparte las emociones con la persona amada y practica la prudencia. No olvides que la comunicación es lo más importante.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Comenzarás con ganas este día aparentemente anodino en pos de tus objetivos, sobre todo los más jóvenes del signo, aunque en principio les toque arreglar asuntos burocráticos poco interesantes. Contarás con ayuda y estarás contento.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Si no tienes pareja, será un día excelente para salir e intentar conocer gente, si es a través de amigos comunes, mucho mejor, porque te evitarás muchos contactos superfluos; puede que algún amigo te organice una cita a ciegas.

LEO (23 julio – 22 agosto).
Siempre en constante observación y atento a cualquier necesidad que surja a tu alrededor, los Acuario gozarán de un día sin perturbaciones ni cambios aparentes. Día tranquilo y apacible que cumple todos los requisitos para ser una jornada feliz.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Las compras pueden llenar todo tu día. Poco a poco y sin intención declarada irás acordándote de pequeñas tareas, compromisos y eventos que tienes que afrontar. Eso requerirá muchos preparativos que a su vez necesitan de otros prolegómenos; en fin, un día dedicado a organizarse.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Vas a tener ideas muy brillantes que tus jefes sabrán apreciar. Recibirás buenas noticias sobre un asunto financiero que también afecta a tu familia. Evita todo tipo de discusiones sobre trivialidades porque pueden derivar en algo más serio.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Una película o las noticias pueden herir tus sentimientos tanto como si se tratara de tu propia vida. Estarás especialmente sensible en estos días y tendrás que cuidar tu entorno si no quieres sufrir en exceso. Buen momento para recuperar fotos y recuerdos de la infancia.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Hay que arriesgarse para ganar. Puede llegarte un plan que destroce tus ansias de tranquilidad doméstica, pero si quieres mejorar económicamente, no tendrás más remedio que ir adelante, es mejor que arrepentirse por no haber actuado.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
La historia de personajes históricos te hará curiosear en la lista de tus antepasados, y posiblemente encuentres información que te sea útil para llenar algunas lagunas de tu personalidad. Eso sí, tendrás que contar con tiempo y mucha paciencia.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
Vas a buscar nuevas oportunidades fuera de la empresa. El cuerpo te pide a gritos aventura y desafíos que tu actual trabajo no te ofrece. Es un buen momento para intentar solucionar los problemas de tu relación sentimental.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).
Te llegará dinero de forma inesperada. También puedes recibir algún regalo sorpresa. En el terreno de la salud, te recuperarás por fin de esos pequeños achaques que te han amargado las navidades. Cuida bien a los que más te quieren.

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