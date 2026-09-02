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Incendio movilizó a bomberos de Doñihue, Coinco y Coltauco

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En la comuna de Doñihue, específicamente en calle Pedro de Miranda, sector El Portal, ingreso a la comuna, personal de Bomberos, Carabineros y el equipo de Emergencia Municipal y Seguridad Pública, trabajaron en el control de un incendio estructural.

Por la magnitud de la emergencia, se declaró segunda alarma, solicitándose apoyo a los Cuerpos de Bomberos de Coltauco y Coinco para ayudar en el control del siniestro. Se informó que la causa que provocó el inicio de las llamas en una vivienda es materia de investigación, realizándose la evaluación de los daños para entregar la ayuda de emergencia a los afectados.

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