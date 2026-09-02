Industria, minería y salud concentran la caída del empleo en O’Higgins

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran un escenario complejo para el mercado laboral de O’Higgins. Durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026, la tasa de desocupación regional llegó al 10,5%, un punto por sobre el promedio nacional, mientras el número de personas ocupadas disminuyó 2,5% en 12 meses, equivalente a 11 mil 341 personas menos.

El retroceso, sin embargo, no se distribuye de manera homogénea entre las distintas actividades económicas. La industria manufacturera, la minería y las actividades de salud aparecen entre los sectores que más incidieron en la disminución del empleo regional, con variaciones interanuales de -10,6%, -19,6% y -8,5%, respectivamente.

Como contraste, el transporte registró un crecimiento de 27,3%, convirtiéndose en el principal sector que contrarrestó la caída.

Industria, minería y salud entre los sectores más afectados

Para el economista de la Universidad de O’Higgins (UOH), Pablo Peña, “la economía regional sigue la tendencia de estancamiento económico de 2026 y los efectos del retroceso de la actividad económica están influyendo en el mercado laboral”.

En ese sentido, recordó que “hemos liderado la caída de la actividad durante el primer trimestre con 6,6% de retroceso”, situación que, a su juicio, “se traduce en que menos empresas estén contratando trabajadores y algunas de ellas estén recortando puestos de trabajo”. Bajo este escenario, advirtió que “hasta que la actividad económica no vuelva a repuntar, vamos a tener meses difíciles en materia laboral”.

El informe también evidencia diferencias según sexo. En el caso de las mujeres, el sector que registró la principal incidencia negativa fue el de las actividades de salud, con una caída de 17,1%, mientras que entre los hombres destacó la minería, con un retroceso de 22,2%.

En esa línea, la seremi del Trabajo, Carmen Gloria Manríquez, afirmó que “el Gobierno está impulsando medidas que buscan reducir barreras a la contratación femenina y aumentar la empleabilidad”, entre ellas “el avance de la Sala Cuna Universal como una política pro empleo femenino”.

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Asimismo, destacó el Subsidio a la Contratación, que “a nivel nacional, este programa contempla 25 mil subsidios y pone un incentivo mayor en la contratación de mujeres”. También recordó el trabajo de la Mesa Pro Empleo de O’Higgins, instancia que busca traducir a nivel regional la estrategia nacional de empleo y que tiene como meta generar 2 mil 500 nuevos puestos de trabajo, dentro del objetivo nacional de 50 mil empleos.

Jóvenes y mujeres enfrentan el mayor impacto

Otro de los datos que requiere mayor atención es la situación de los trabajadores más jóvenes. El grupo entre 15 y 34 años registró una disminución de 10,9% en el número de ocupados durante el último año, siendo el tramo etario que más incidió en la caída regional. Entre las mujeres jóvenes, el retroceso llegó a 13,6%, mientras que entre los hombres fue de 8,9%.

Para Peña, se trata de una señal “muy preocupante”, debido a que son personas que comienzan a insertarse en el mercado laboral y “son más sensibles a los cambios, pero al mismo tiempo cuentan con menos recursos —experiencia laboral, redes, ahorros previos— para enfrentar el cambio”. A ello sumó que este segmento “deberá liderar a futuro estas transformaciones estructurales, y por lo mismo es tan relevante que se encuentren participando laboralmente”.

El economista apunta también a una transformación más profunda asociada al desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, la robótica y otras nuevas tecnologías, escenario que, a su juicio, obligará a generar nuevos ecosistemas laborales en los que participen empresas, trabajadores, universidades e instituciones públicas.

Manríquez coincidió con Peña y reveló que “la situación de los jóvenes es una de las materias que más nos preocupa, porque sabemos que el ingreso al mercado laboral es especialmente sensible a los ciclos económicos”. Por ello, sostuvo que “tenemos que facilitar la transición entre formación y empleo, fortalecer la capacitación y generar incentivos para que las empresas incorporen trabajadores jóvenes”.

Adicionalmente, la brecha se expresa una vez más en la desocupación femenina. La tasa regional alcanzó 13,3% entre las mujeres, mientras que entre los hombres llegó a 8,5%. Además, la participación laboral femenina se ubicó en 46,9%, disminuyendo 2,1 puntos porcentuales en doce meses.

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La seremi aseguró que las cifras obtenidas “nos interpelan y nos exigen más”, y reconoció que “en el mercado laboral femenino confluyen factores relacionados con la participación laboral, las responsabilidades familiares y las condiciones que enfrentan muchas mujeres para incorporarse, mantenerse o retornar a un empleo formal”.

Recuperar el crecimiento para recuperar el empleo

El informe del INE muestra un retroceso de 2,1% en los asalariados formales y de 5,1% en los trabajadores por cuenta propia. La informalidad, en tanto, alcanzó al 29,6% de las personas ocupadas, aunque registró una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto de un año atrás.

La autoridad ministerial enfatizó que el objetivo no es solo aumentar las cifras de ocupación, sino avanzar hacia empleos formales, con contrato, cotizaciones y protección laboral. Junto con el Subsidio a la Contratación, mencionó el trabajo de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), que entregan apoyo en la búsqueda de empleo, elaboración de currículums, preparación para entrevistas y acceso a capacitaciones.

De la misma manera, adelantó que durante septiembre se desarrollarán 20 ferias laborales en las tres provincias de la región, coordinadas por los equipos de las OMIL, junto con otras herramientas como los programas Aprendices y Experiencia Mayor.

No obstante, Peña señala que el desafío de fondo continúa siendo la recuperación de la actividad económica, considerando que “la aprobación de proyectos de inversión congelados es una buena noticia porque promoverá la realización de obras los próximos meses”.

Otros ejes que, a su juicio, podrían beneficiar a la economía regional son “el apoyo a los sectores tradicionales de Minería y Agroindustria, los principales motores productivos”. En el mediano plazo, agregó, “las reformas estructurales serán la forma de enfrentar los cambios de mayor calado que el país (y la región) deben emprender”.

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Así, mientras las cifras del INE muestran la magnitud del retroceso laboral y los expertos ponen el foco en recuperar el crecimiento y preparar al mercado laboral para cambios que podrían ir más allá del actual ciclo económico, desde la Seremi del Trabajo aseguran que “el desempleo nos preocupa, pero no estamos esperando que el escenario cambie por sí solo. Estamos utilizando las herramientas disponibles y trabajando para que la recuperación económica se traduzca en empleos reales y formales en nuestra región”.