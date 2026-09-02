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Castillo Butrón: la casona de Rancagua rodeada de leyendas

Animales faenados en una torre, una serpiente ornamental y jardines resguardados alimentaron durante décadas los rumores del barrio Centenario.
Castillo Butrón en el barrio Centenario de Rancagua, visto desde el exterior
La torre y los jardines del Castillo Butrón dieron origen a rumores sobre cuerpos colgados, duendes y un culebrón protector.

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La leyenda del Castillo Butrón nació de una construcción que no se parecía a las casas vecinas. Su torre, los adornos de la pileta, los jardines y el cuidado con que se impedía el ingreso despertaron la curiosidad del barrio Centenario de Rancagua.

El historiador Patricio Díaz González explica que los rumores se formaron desde la mirada de quienes observaban la propiedad desde fuera. La casa perteneció a la familia Butrón, instalada en el sector durante la década de 1930, según antecedentes recogidos por el Consejo de Monumentos Nacionales.

El Castillo Butrón arrastra años de deterioro y preocupación vecinal

Los supuestos muertos colgados de la torre

Uno de los relatos más repetidos aseguraba que desde la parte alta colgaban cadáveres. Díaz ofrece una explicación menos aterradora: la familia estaba ligada a las viñas y mantenía prácticas de conservación de carnes. Los animales faenados se suspendían para secarlos y, vistos de noche o a la distancia, podían parecer cuerpos humanos.

La escena cotidiana se convirtió en una imagen inquietante. Cada repetición añadió detalles hasta instalar la idea de personas ahorcadas y alimentar la versión de un pacto con el diablo atribuido a Ema Terrancle, mencionada en el reportaje como integrante de la primera generación Butrón.

La serpiente de la pileta convertida en culebrón

La decoración del jardín también cambió al pasar por la tradición oral. Una figura con forma de serpiente terminó descrita como un enorme culebrón que recorría la propiedad durante la noche y evitaba que los extraños ingresaran.

A esa criatura se sumaron supuestas apariciones de duendes entre los jardines. No existen pruebas de esos seres; su importancia está en mostrar cómo los detalles arquitectónicos y el acceso restringido permitieron que el vecindario imaginara lo que ocurría tras los muros.

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torre del Castillo Butrón
La torre del Castillo Butrón alimentó durante décadas las leyendas sobre supuestas apariciones, pactos con el Diablo y misteriosos cadáveres que marcaron el imaginario popular de Rancagua.

Un ícono del barrio Centenario

La casona no está aislada de la historia urbana. La Población Centenario surgió en 1914 y recibió familias vinculadas al ciclo salitrero y, más tarde, a El Teniente. La llegada de Francisco Butrón y la construcción de su singular residencia incorporaron un nuevo símbolo al sector.

El Rancagüino publicó en 2021 una historia de la Población Centenario que aborda su formación y el lugar del inmueble dentro del barrio. Esta nueva entrada mantiene otra intención: reconstruye los rumores asociados a la casa y explica qué elementos reales pudieron originarlos.

Población Centenario: entre mitos e historia

Entre patrimonio material y memoria oral

El edificio puede estudiarse mediante documentos, arquitectura y antecedentes de propiedad. Los muertos, duendes, pactos y culebrones pertenecen a las versiones que los vecinos transmitieron durante décadas. Distinguir esas capas no debilita el relato: permite comprender cómo una construcción se vuelve parte de la identidad de una comunidad.

La historia forma parte de la guía de mitos y leyendas de O’Higgins, donde se reúnen otros personajes, lugares y criaturas del patrimonio oral regional.

Mitos y leyendas
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Tito Lastarria
(Rancagua)
Fantasmas Antiguo
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(Rancagua)
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(Rancagua)
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y pacto con el diablo
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(Machalí)
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