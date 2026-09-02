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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Magallanes vs U. San Felipe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato 2026

En la previa de Magallanes vs U. San Felipe, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 5 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés.

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El próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, U. San Felipe enfrenta a Magallanes en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés, por el duelo correspondiente a la fecha 24 del campeonato 2026.

Así llegan Magallanes y U. San Felipe

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026

Magallanes fue derrotado en el Bicentenario Elías Figueroa frente a Santiago Wanderers por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 9 goles y tiene 11 a favor.

Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026

El anterior partido jugado por U. San Felipe acabó en empate por 0-0 ante Dep. Santa Cruz. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 1 gol a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Magallanes se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 35 puntos (10 PG – 5 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (5 PG – 6 PE – 11 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 41 22 11 8 3 17
2 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17
3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18
5 Magallanes 35 22 10 5 7 1
14 U. San Felipe 21 22 5 6 11 -22

Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs U. San Felipe: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Copiapó: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs D. Puerto Montt: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs Magallanes: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs San Luis: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs D. Copiapó: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Horario Magallanes y U. San Felipe, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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