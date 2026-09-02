Magallanes vs U. San Felipe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato 2026

El próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, U. San Felipe enfrenta a Magallanes en el Estadio Municipal Luis Navarro Avilés, por el duelo correspondiente a la fecha 24 del campeonato 2026.
Así llegan Magallanes y U. San Felipe
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Magallanes en partidos del campeonato 2026
Magallanes fue derrotado en el Bicentenario Elías Figueroa frente a Santiago Wanderers por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 9 goles y tiene 11 a favor.
Últimos resultados de U. San Felipe en partidos del campeonato 2026
El anterior partido jugado por U. San Felipe acabó en empate por 0-0 ante Dep. Santa Cruz. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Convirtió 1 gol a sus rivales y le han encajado 3 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y Magallanes se quedó con la victoria por 0 a 1.
El anfitrión está en el quinto puesto con 35 puntos (10 PG – 5 PE – 7 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (5 PG – 6 PE – 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobreloa
|41
|22
|11
|8
|3
|17
|2
|Santiago Wanderers
|41
|22
|11
|8
|3
|17
|3
|D. Antofagasta
|37
|22
|10
|7
|5
|18
|5
|Magallanes
|35
|22
|10
|5
|7
|1
|14
|U. San Felipe
|21
|22
|5
|6
|11
|-22
Fechas y rivales de Magallanes en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 24: vs U. San Felipe: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs D. Copiapó: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs D. Puerto Montt: 13 de septiembre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Recoleta: 10 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs San Luis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. San Felipe en los próximos partidos del campeonato 2026
- Fecha 24: vs Magallanes: 5 de septiembre – 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs San Luis: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs D. Copiapó: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Rangers: 12 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Deportes Temuco: Fecha y horario a confirmar
Horario Magallanes y U. San Felipe, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas
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