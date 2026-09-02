Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

San Marcos vs D. Copiapó: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato 2026

La previa del choque de San Marcos ante D. Copiapó, a disputarse en el estadio Carlos Dittborn el sábado 5 de septiembre desde las 20:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

San Marcos enfrentará a D. Copiapó, en el marco de la fecha 24 del campeonato 2026, el próximo sábado 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas, en el estadio Carlos Dittborn.

Así llegan San Marcos y D. Copiapó

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Cobreloa. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de D. Copiapó en partidos del campeonato 2026

D. Copiapó viene de perder contra D. Antofagasta por 0 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 6 goles y recibieron 11.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el marcador favoreció a San Marcos con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el noveno puesto con 30 puntos (7 PG – 9 PE – 6 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (8 PG – 6 PE – 8 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 41 22 11 8 3 17
2 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17
3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18
9 San Marcos 30 22 7 9 6 5
10 D. Copiapó 30 22 8 6 8 -4

Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs D. Copiapó: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Recoleta: 10 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Curicó Unido: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs D. Antofagasta: 11 de octubre – 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Puerto Montt: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de D. Copiapó en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs San Marcos: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Magallanes: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs U. San Felipe: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Cobreloa: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Unión Española: Fecha y horario a confirmar
Horario San Marcos y D. Copiapó, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Real Madrid y Barça agitan el mercado de fichajes
38 minutos hace
Fórmula 1 impulsa los viajes a Madrid
1 hora hace
Vélez vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
3 horas hace
Real Madrid y Barça agitan el mercado de fichajes
38 minutos hace
Fórmula 1 impulsa los viajes a Madrid
1 hora hace
Anuncios
Cambio de hora y adaptación del reloj biológico durante el inicio del horario de verano
Cambio de hora: este sábado Chile adelanta el reloj y el cuerpo podría tardar días en adaptarse
rancagua caf
Rancagüinos cerrarán fase grupal en la Liga de Desarrollo
Anuncios
798271_0
San Luis vs Cobreloa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato 2026
797161_0
Everton vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato chileno
colchagua brujas 1
Colchagua vuelve a caer en casa y ve como se aleja el sueño del ascenso
798274_0
Dep. Santa Cruz vs Unión Española: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato 2026
Anuncios
797165_0
D. Concepción y Audax Italiano se encuentran en la fecha 22
798277_0
Rangers se enfrentará ante Deportes Temuco por la fecha 24
1 LTC
Centro de Eventos Los Tres Caminos: 25 años de legado, tradición y futuro
798270_0
Santiago Wanderers va en busca de un triunfo ante Deportes Iquique para trepar a la punta
1 (2)
Senador Castro y alcalde de La Estrella realizan gestiones para concretar sucursal de BancoEstado en la comuna
8
Liceo de Doñihue impulsa la sana convivencia con talleres deportivos apoyados por el Gobierno Regional
Anuncios
1 accidente pichidegua
Vehículo cae a canal de regadío y Bomberos realiza complejo rescate en Pichidegua
Carabineros detuvo a 10 prófugos de la justicia durante operativo en O’Higgins
Operativo de Carabineros deja 10 prófugos detenidos en O’Higgins
1 detenido rengo....
Allanamiento en Rengo deja a una persona detenida por investigación de robo
2 pelequen
18 detenidos dejó despliegue de Carabineros durante Fiesta de Santa Rosa en Pelequén
Anuncios
ohiggins catolica 1
«Queda una sensación de injusticia»: El lamento de O’Higgins tras la ajustada caída frente a Universidad Católica
WhatsApp Image 2026-08-31 at 16.39.36
1.759 subsidios y $16.774 millones: Minvu lanza plan de mejoramiento habitacional para O’Higgins
capacitacion anfa 1
Capacitan a más de 50 técnicos del fútbol amateur de O’Higgins
7 PASOS SIMPLES
7 pasos simples para leer entre líneas y distinguir si un código promocional realmente vale la pena
798622_0
Colo Colo visita a Audax Italiano por la llave 5
798625_0
Curicó Unido y D. Concepción se encuentran en la llave 8
798620_0
Deportes Iquique recibirá a D. Antofagasta por la llave 3
798618_0
Coquimbo Unido se enfrentará a Cobreloa por la llave 1