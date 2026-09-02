Universidad de Chile vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato chileno

Por la fecha 22 del campeonato chileno, Coquimbo Unido y Universidad de Chile se enfrentan el sábado 5 de septiembre desde las 20:00 horas, en Nacional.
Así llegan Universidad de Chile y Coquimbo Unido
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno
Universidad de Chile no pudo ante U. Concepción en el Bicentenario Municipal de La Florida. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 9 a sus rivales.
Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno
Coquimbo Unido llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Huachipato. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 5.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Universidad de Chile sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El anfitrión está en el tercer puesto con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (7 PG – 5 PE – 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Colo Colo
|52
|21
|17
|1
|3
|26
|2
|U. Católica
|36
|21
|11
|3
|7
|15
|3
|Universidad de Chile
|36
|21
|10
|6
|5
|11
|4
|Everton
|33
|21
|9
|6
|6
|11
|10
|Coquimbo Unido
|26
|19
|7
|5
|7
|2
Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 23: vs D. La Serena: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Ñublense: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
- Fecha 22: vs Universidad de Chile: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
Horario Universidad de Chile y Coquimbo Unido, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas
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