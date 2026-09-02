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Universidad de Chile vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato chileno

Universidad de Chile y Coquimbo Unido se miden en Nacional el sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas.

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Por la fecha 22 del campeonato chileno, Coquimbo Unido y Universidad de Chile se enfrentan el sábado 5 de septiembre desde las 20:00 horas, en Nacional.

Así llegan Universidad de Chile y Coquimbo Unido

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Universidad de Chile en partidos del campeonato chileno

Universidad de Chile no pudo ante U. Concepción en el Bicentenario Municipal de La Florida. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos del campeonato chileno

Coquimbo Unido llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Huachipato. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 5.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de marzo, en el torneo Chile – Primera División 2026, y Universidad de Chile sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 36 puntos (10 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (7 PG – 5 PE – 7 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 52 21 17 1 3 26
2 U. Católica 36 21 11 3 7 15
3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 11
4 Everton 33 21 9 6 6 11
10 Coquimbo Unido 26 19 7 5 7 2

Fechas y rivales de Universidad de Chile en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 23: vs D. La Serena: 13 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Ñublense: 9 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs U. Católica: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Cobresal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 22: vs Universidad de Chile: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cobresal: 12 de septiembre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Colo Colo: 11 de octubre – 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
Horario Universidad de Chile y Coquimbo Unido, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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