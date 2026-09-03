Celestes se jugarán su última chance de ascender en Puerto Montt

Este sábado, a las 11 horas, el piso sintético del estadio Chiquihue de Puerto Montt será el escenario donde O’Higgins se jugará su última chance para retornar a la Primera División del Fútbol Femenino Nacional.

Frente a Deportes Puerto Montt, cuadro que perdió contra Deportes Antofagasta en semifinales, las celestes buscarán no solo el ascenso, sino que derrotar por primera vez en el año a las «Hijas del Temporal». En la fase regular, O’Higgins y las sureñas se midieron en tres ocasiones, donde las albiverdes ganaron en dos oportunidades y el tercer juego culminó en empate.

Recordemos que, el equipo que dirige técnicamente Manuel Alarcón, cayó en la instancia previa frente a Everton de Viña del Mar, y, de acuerdo a las bases de la competencia, el partido de definición por el tercer cupo de ascenso se tiene que disputar en el reducto deportivo del equipo mejor ubicado en la tabla regular.