Cerca de 147 mil pensionados de O’Higgins recibirán Aguinaldo de Fiestas Patrias

Esta semana las autoridades informaron que cerca de 147 mil pensionadas y pensionados de la región O’Higgins recibirán durante septiembre el Aguinaldo de Fiestas Patrias.

El monto del beneficio para este año es de $25.280 por cada persona pensionada beneficiaria. En los casos que corresponda, se adicionarán $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026.

A nivel nacional, el beneficio llegará a más de 2 millones 900 mil pensionadas y pensionados, lo que representa una distribución de más de $74 mil millones durante septiembre.

El aguinaldo se entrega una sola vez, junto con la pensión habitual, y no es necesario postular ni realizar una solicitud adicional. Los pagos se efectuarán antes del 18 de septiembre.

Así lo indicaron las autoridades que participaron de una actividad en el IPS de Rancagua, las que fueron encabezadas por la delegada presidencial regional, Susana Pinto; la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carmen Gloria Manríquez; y la directora regional (s) del Instituto de Previsión Social (IPS), Ana Luisa Gutiérrez.

¿Quiénes lo reciben?

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidas las personas con PGU y Pensión Básica Solidaria de Invalidez; Pensionados de Dipreca y Capredena. Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral y de las mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo; Personas que reciben Subsidio por Discapacidad Mental, Física o Sensorial Severa (Ley N° 21.419), y; También pensionados del Sistema de AFP, solo si reciben, además, el beneficio de PGU, Aporte Previsional Solidario (APS) o Garantía Estatal.