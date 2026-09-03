Cervecería de Requínoa es galardonada en los World Beer Awards 2026

En una jornada sin precedentes para la producción de bebidas premium de Sudamérica, Cervecería Soko’s ha redefinido el estándar de la cerveza artesanal chilena. Al participar en los World Beer Awards 2026, celebrados anualmente en la capital británica, la casa productora de Requínoa se adjudicó el estatus de la cervecería chilena más galardonada de la presente edición.

Este triunfo no solo responde a una excelente ejecución técnica, sino que posiciona estratégicamente a la región de O’Higgins como un polo de innovación gastronómica capaz de liderar la delegación nacional en el certamen cervecero de mayor prestigio global.

La magnitud de este reconocimiento radica en el rigor del concurso londinense, donde expertos internacionales evalúan miles de muestras bajo estrictos parámetros de cata a ciegas. Ser nombrado «Country Winner» implica que el producto ha sido seleccionado como el máximo exponente de su categoría en todo el país, una validación competitiva que eleva a Soko’s por encima de sus competidores nacionales y la proyecta como un referente de calidad indiscutible en el mercado global. Esta validación internacional se sustenta en tres etiquetas específicas que han redefinido el paladar chileno en la vitrina mundial.

Soko’s fue premiada en el World Beer Awards 2026 efectuado en Londres.

Análisis de la Excelencia: Tres oros que marcan la pauta

La versatilidad técnica demostrada por el equipo de Requínoa en esta edición es excepcional. Lograr la máxima distinción en categorías tan disímiles evidencia un control absoluto sobre los perfiles de fermentación y una madurez enológica que pocas cervecerías logran integrar en un mismo portafolio.

Los pilares de este triunfo en Londres son los siguientes:

No Worries (5% ABV) — Medalla de oro y Country Winner: Galardonada en la categoría Herb & Spice. Esta etiqueta destaca por una delicadeza aromática y un equilibrio de botánicos que exigen una precisión quirúrgica en el proceso de elaboración para no saturar el paladar.

Cosmic Walk (8.5% ABV) — Medalla de oro y Country Winner: Premiada en la categoría Belgian Style Strong. Representa la antítesis de la anterior por su potencia y complejidad estructural. Su éxito demuestra la capacidad de la cervecería para manejar altas graduaciones alcohólicas con elegancia, respetando la tradición de los estilos belgas más exigentes.

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Red Passion (5% ABV) — Medalla de oro y Country Winner: Una victoria que reafirma la consistencia de Soko’s. Al obtener el título de mejor exponente nacional en su estilo, esta cerveza consolida una propuesta de valor donde la calidad no es una excepción, sino un estándar transversal a toda su línea de producción.

Este palmarés demuestra que Soko’s posee el dominio técnico para transitar desde la sutileza de las especias hasta la robustez de las maltas complejas, un hito que proyecta una imagen de maestría integral ante los ojos de los importadores y críticos internacionales.