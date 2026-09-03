Bomberos de Rancagua busca sumar 16 mil nuevos socios a través de convenio con Essbio

Nuevamente, este año el Cuerpo de Bomberos de Rancagua y la empresa sanitaria Essbio reactivaron el convenio de colaboración entre ambas partes, que permite una vez más recaudar nuevos socios colaboradores para concretar un aporte financiero a la institución. La iniciativa comenzó a mediados de agosto y se extenderá hasta fines de noviembre en toda la comuna.

Para formalizar este aporte voluntario, los vecinos deberán firmar un mandato que autoriza el cobro mensual a través de su cuenta de servicio de agua potable. Los montos disponibles son de $300, $500, $1.000, $1.500, $2.000 o una cifra superior, según la decisión de cada cliente.

Hacerse socio y colaborar con la institución es completamente voluntario, y la inscripción se realiza puerta a puerta.

Al asegurar un flujo de ingresos constante, la institución alcanza cierta estabilidad al recibir mensualmente este aporte total desde la sanitaria, optimizando así las recaudaciones. Esto representa una diferencia respecto de lo que ocurría antes de 2010, cuando solo operaba la campaña del sobre durante dos meses del año.

Así lo explicó Raúl Montecinos, superintendente de Bomberos de Rancagua, quien señaló que la meta para este año es alcanzar al menos al 50% de los clientes que Essbio tiene en total en la comuna.

“Si nos vamos a una gráfica, son aproximadamente 110.000 los potenciales socios, es decir, los clientes de Rancagua. Ya tenemos 35 mil inscritos y la meta para este año es captar 16 mil nuevos incorporados. Una meta bastante ambiciosa”, reflexiona.

Según el superintendente, entre el 50% y el 55% del presupuesto anual de Bomberos depende directamente de los socios cooperadores, además de los fondos del Gobierno Regional y las subvenciones municipales a las que han debido postular.

Anuncios

Montecinos explica que solo el costo para uniformar a un bombero alcanza los $4 millones. Estos implementos tienen una vida útil de entre cuatro y siete años, dependiendo de su uso. Por lo tanto, “los dineros recibidos se gastan principalmente en temas de combustible, recambio de uniformes y materiales, compra de nuevos insumos como mangueras, pitones o herramientas de rescate, y todo lo que se necesite en la actividad bomberil”.

RECAUDACIÓN SEGURA

Son los propios voluntarios de las compañías bomberiles los encargados de recorrer la ciudad y la zona destinada a su respectiva compañía. Ellos irán casa por casa haciendo un llamado a los clientes de Essbio para convertirse en socios colaboradores.

Por lo tanto, el aporte de cada nuevo socio podrá llegar finalmente a la compañía que corresponda operar en caso de una emergencia.

“Estamos captando socios cada dos años o renovando el convenio con aquellos que lo perdieron o renunciaron debido a corte de servicio o morosidad”, señaló.

Para evitar dar cabida a fraudes, los bomberos siempre se desplazan con sus trajes de trabajo y sus tarjetas de identificación. Además, nunca están solos, ya que realizan esta labor en grupos o parejas.

Durante la semana realizan recorridos durante la tarde, mientras que los fines de semana pueden hacerlo durante todo el día.

“Tampoco solicitamos dinero en efectivo; solo pedimos la inscripción mediante el llenado de un formulario”, explica Montecinos.

Una vez que el cliente-vecino accede, se completa un formulario para inscribirlo con el número de servicio o ID, incluyendo la dirección de la vivienda y el monto total que desea donar mensualmente.

Ahora también se debe incluir la huella digital del cliente, debido a que así lo establece la legislación vigente.

El representante de Bomberos explica que dicho monto “es cobrado de forma clara y transparente en la facturación del servicio que entrega Essbio. Y su vigencia permanece hasta que el propio cliente solicite la baja de la donación en la facturación”.

ESSBIO

Por su parte, la empresa, a través de sus representantes regionales, valoró este trabajo en conjunto que, sin lugar a dudas, favorece la labor diaria de una de las instituciones mejor valoradas por la comunidad.

Anuncios

El gerente regional de Essbio, Hernán Berríos, destacó que Bomberos cumple un rol fundamental en la región y señaló que “por eso queremos seguir fortaleciendo este trabajo conjunto”.

Por su parte, el subgerente zonal de Essbio, Ennio Canessa, agregó que los aportes realizados por los clientes son un respaldo concreto a la labor de los voluntarios.

“Cada aporte, independiente de su monto, representa una contribución importante para que Bomberos pueda fortalecer su capacidad operativa, adquirir y mantener equipamiento y contar con los recursos necesarios para desarrollar su labor y responder oportunamente ante las emergencias”.

Al acuerdo de cooperación con los bomberos de Rancagua se suman otras alianzas a nivel de cada cuartel, además de una recientemente firmada a nivel regional.

Esta última implica, además de la captación de recursos mediante la boleta del agua, desarrollar capacitaciones conjuntas, apoyo en emergencias, acciones de difusión y la recarga de cilindros de equipos de respiración autónoma (ERA).