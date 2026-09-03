Confirman programación para cruce entre O’Higgins y Santa Cruz por Copa Chile

La Federación de Fútbol de Chile confirmó las fechas para los encuentros de ida y vuelta de octavos de final en la Copa Chile 2026. En ese sentido, uno de los cruces tendrá como protagonistas a dos equipos de la región del Libertador.

Deportes Santa Cruz, que ganó su grupo al superar a cuadros como Palestino y Audax Italiano, tendrá que medirse contra O’Higgins de Rancagua -segundo en su zona-, motivo por el cual la serie se iniciará en el estadio Codelco El Teniente.

Los celestes serán locales el jueves 24 a las 18 horas, y la revancha tendrá lugar en el estadio Joaquín Muñoz García el domingo 27 a las 20 horas.

Una serie con historia

La última vez que el Capo se midió ante los Unionistas fue en 2019, también en Copa Chile. Aquel equipo dirigido técnicamente por Marco Antonio Figueroa tuvo muchísimos problemas ante el cuadro que adiestraba Osvaldo Hurtado.

Los rancagüinos, en la ida, fueron superados por Santa Cruz con un ajustado 3-2, donde Luca Pontigo abrió la cuenta; luego César González colocó el parcial 2-0, y; Pontigo ponía después el 3-0. Y, sobre el cierre de ese encuentro, José Luis Muñoz y Maximiliano Salas acortaron diferencias.

En la vuelta, jugada en la capital regional, José Luis Muñoz (2), Paulo Magalhaes y Ramón Fernández marcaron los cuatro tantos rancagüinos, y el descuento corrió por cuenta de Cristhian Collao.