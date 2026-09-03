Curicó Unido y D. Concepción se encuentran en la llave 8

Curicó se enfrenta ante D. Concep. el jueves de por la llave 8 de la Copa Chile. El encuentro se disputará en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García.
Los resultados de Curicó Unido en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: Curicó Unido 0 vs Rangers 1 (1 de febrero)
- Fase de Grupos: Rangers 1 vs Curicó Unido 2 (8 de febrero)
- Fase de Grupos: Curicó Unido 1 vs Ñublense 0 (21 de junio)
- Fase de Grupos: Curicó Unido 2 vs U. Concepción 2 (28 de junio)
- Fase de Grupos: Ñublense 2 vs Curicó Unido 2 (5 de julio)
- Fase de Grupos: U. Concepción 1 vs Curicó Unido 3 (4 de agosto)
Los resultados de D. Concepción en partidos de la Copa Chile
- Fase de Grupos: D. Concepción 3 vs Huachipato 2 (24 de junio)
- Fase de Grupos: Huachipato 1 vs D. Concepción 2 (2 de julio)
- Fase de Grupos: Deportes Temuco 1 vs D. Concepción 1 (21 de junio)
- Fase de Grupos: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)
- Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs Deportes Temuco 0 (6 de julio)
- Fase de Grupos: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)
Horario Curicó Unido y D. Concepción, según país
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