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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Dep. Santa Cruz y Unión Española se miden por la fecha 24

Palpitamos la previa del choque entre Dep. Santa Cruz y Unión Española. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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El cotejo entre Dep. Santa Cruz y Unión Española, por la fecha 24 del campeonato 2026, se jugará el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

Así llegan Dep. Santa Cruz y Unión Española

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Dep. Santa Cruz en partidos del campeonato 2026

Dep. Santa Cruz viene de un resultado igualado, 0-0, ante U. San Felipe. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

Unión Española viene de caer derrotado 0 a 1 ante Rangers. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido y solo 3 triunfos. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y fue Unión Española quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 17 puntos (3 PG – 8 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (10 PG – 4 PE – 8 PP).

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Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 41 22 11 8 3 17
2 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 17
3 D. Antofagasta 37 22 10 7 5 18
6 Unión Española 34 22 10 4 8 1
15 Dep. Santa Cruz 17 22 3 8 11 -13

Fechas y rivales de Dep. Santa Cruz en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs Unión Española: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Deportes Iquique: 9 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Recoleta: 14 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Temuco: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Antofagasta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 24: vs Dep. Santa Cruz: 5 de septiembre – 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Curicó Unido: 8 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Deportes Temuco: 15 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Iquique: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Santa Cruz y Unión Española, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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