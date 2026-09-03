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Dos adolescentes fueron detenidos con ketamina, marihuana y un arma en Rancagua

Carabineros informó que los jóvenes, de 16 y 17 años, intentaron huir durante una fiscalización vehicular. También fueron incautadas municiones y $2.083.000 en efectivo.

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Tras una serie de patrullajes y fiscalizaciones, Carabineros de la Subcomisaría Diego Portales, en la comuna de Rancagua, detuvo a dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes, de acuerdo con los antecedentes policiales, mantenían entre sus vestimentas drogas, dinero en efectivo, un arma de fuego y municiones.

El procedimiento se registró durante una fiscalización vehicular. Según informó Carabineros, al advertir la presencia policial, los sujetos habrían intentado darse a la fuga, siendo finalmente alcanzados y detenidos por los funcionarios.

A raíz del procedimiento, el personal policial incautó ketamina y marihuana, además de un arma de fuego y municiones. También se encontró dinero en efectivo por un total de $2.083.000.

Los adolescentes quedaron a disposición del Juzgado de Garantía, donde se determinarán las medidas correspondientes y las eventuales responsabilidades por los hechos investigados.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el procedimiento está relacionado preliminarmente con delitos vinculados al tráfico de drogas y al porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

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