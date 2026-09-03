Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

HORÓSCOPO DEL JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).
Los astros te protegen y te favorecen en todos los terrenos. Procura aprovechar estos momentos propicios para realizar proyectos o dar salida a algún sueño que mantenías apartado por falta de medios para poder realizarlo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).
Tómate las cosas con la calma debida, sobre todo en el trabajo, donde puedes ofender a algunas personas si te dejas guiar por tus prejuicios y no analizas correctamente la situación. Busca algún método para relajarte, suele funcionar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).
Tendrás un día difícil si trabajas, tal vez también en los estudios, los despistes pueden jugarte una mala pasada, de forma que intenta sujetar tu mente, que tal vez esté en otro lugar aún.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).
Si tienes entrevistas de trabajo o estás buscando algún curso interesante, hoy puede ser un gran día para conseguirlo. Vas a causar buena impresión allá donde vayas, ya que la alineación astral te envía la mejor de las energías.

LEO (23 julio – 22 agosto).
Seguramente necesitarías un reajuste en tus gastos habituales. Si los repasas detenidamente, comprobarás que muchas de las cosas que crees imprescindibles no lo son tanto, y su eliminación te permitirá huir de los números rojos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).
Se producirán cambios importantes en el trabajo que te lo van a poner muy fácil para conseguir alcanzar las cimas del éxito. Te sientes muy optimista y locuaz, puede ser un momento idóneo para consolidar un contrato o un proyecto.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).
Buenas perspectivas laborales, con resultados a la mano de tu entrega en el trabajo. Noticias muy positivas con respecto a un cambio o ascenso que esperas desde hace tiempo. Vigila los cambios bruscos de temperatura, pueden darte problemas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).
Te darás cuenta de que has perdido algunas oportunidades cuando rebobines la película; deberías exteriorizar más tus sentimientos y afianzar tu personalidad sin tantas prevenciones. Poco a poco irás sintiendo más seguridad.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).
Si tenías previsto cambiar de domicilio o hacer reparaciones en casa, puede ser un momento ideal para llevarlos a cabo. Te sientes inspirado y con la confianza suficiente para hacer frente a obras, mudanzas y demás. El amor puede sorprenderte con una sorpresa.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).
Debes cuidar los nervios que te producen el ritmo de tu pareja o tus amigos. Tendrás que aplazar algunas salidas porque no te sientes del todo bien del estómago, y lo más beneficioso para ti sería pasar unas horas al menos en total tranquilidad. Lo primero es la salud.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).
A lo largo de la jornada se puede concretar una oportunidad profesional bastante buena para llevar a cabo un proyecto o para ascender. Aunque estuviese en tu mente, tómalo con calma, lo podrás decidir.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).
Un problema físico te tiene absolutamente preocupado y absorto en ti mismo. No pospongas por más tiempo una visita al médico y quítatelo cuanto antes de encima. Es peor la angustia que te creas que la supuesta enfermedad que padeces.

Anuncios

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Rayo Vallecano y Racing Santander se miden por la fecha 4
2 minutos hace
Por la fecha 8, Aldosivi recibirá a Banfield
5 minutos hace
Napoli se enfrentará a Inter por la fecha 3
8 minutos hace
Rayo Vallecano y Racing Santander se miden por la fecha 4
2 minutos hace
Por la fecha 8, Aldosivi recibirá a Banfield
5 minutos hace
Anuncios
798273_0
Se enfrentan Magallanes y U. San Felipe por la fecha 24
798276_0
Por la fecha 24, D. Puerto Montt recibirá a Curicó Unido
Anuncios
798270_0
Santiago Wanderers va en busca de un triunfo ante Deportes Iquique para trepar a la punta
797122_2
Deportes Limache le ganó con claridad a Ñublense por 2 a 0
Cambio de hora: no improvise con sus medicamentos
797112_2
Coquimbo Unido venció a U. Concepción 1 a 0 en el Coloso del llano
Anuncios
Maní tostado en un recipiente, alimento susceptible a contaminación por aflatoxinas
Aflatoxina en el maní: la toxina que no se ve, no se huele y resiste la cocción
2 chimbarongo
Ponen  en marcha  nuevo semáforo en Avenida Cahuil
1 CONDENA SANTA CRUZ....
Condenan a 10 años y un día de cárcel a hombre por dos robos con intimidación en Santa Cruz
Desempleo en O’Higgins alcanza el 10,5% durante el trimestre mayo-julio 8) Lectura de foto: El desempleo en O’Higgins alcanzó el 10,5%, completando tres trimestres móviles consecutivos sobre los dos dígitos.
Parlamentarios reaccionan al 10,5% de desempleo en O’Higgins y llaman a adoptar medidas
Cambio de hora y adaptación del reloj biológico durante el inicio del horario de verano
Cambio de hora: este sábado Chile adelanta el reloj y el cuerpo podría tardar días en adaptarse
rancagua caf
Rancagüinos cerrarán fase grupal en la Liga de Desarrollo
Anuncios