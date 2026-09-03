HORÓSCOPO DEL JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Los astros te protegen y te favorecen en todos los terrenos. Procura aprovechar estos momentos propicios para realizar proyectos o dar salida a algún sueño que mantenías apartado por falta de medios para poder realizarlo.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tómate las cosas con la calma debida, sobre todo en el trabajo, donde puedes ofender a algunas personas si te dejas guiar por tus prejuicios y no analizas correctamente la situación. Busca algún método para relajarte, suele funcionar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tendrás un día difícil si trabajas, tal vez también en los estudios, los despistes pueden jugarte una mala pasada, de forma que intenta sujetar tu mente, que tal vez esté en otro lugar aún.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si tienes entrevistas de trabajo o estás buscando algún curso interesante, hoy puede ser un gran día para conseguirlo. Vas a causar buena impresión allá donde vayas, ya que la alineación astral te envía la mejor de las energías.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Seguramente necesitarías un reajuste en tus gastos habituales. Si los repasas detenidamente, comprobarás que muchas de las cosas que crees imprescindibles no lo son tanto, y su eliminación te permitirá huir de los números rojos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Se producirán cambios importantes en el trabajo que te lo van a poner muy fácil para conseguir alcanzar las cimas del éxito. Te sientes muy optimista y locuaz, puede ser un momento idóneo para consolidar un contrato o un proyecto.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Buenas perspectivas laborales, con resultados a la mano de tu entrega en el trabajo. Noticias muy positivas con respecto a un cambio o ascenso que esperas desde hace tiempo. Vigila los cambios bruscos de temperatura, pueden darte problemas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Te darás cuenta de que has perdido algunas oportunidades cuando rebobines la película; deberías exteriorizar más tus sentimientos y afianzar tu personalidad sin tantas prevenciones. Poco a poco irás sintiendo más seguridad.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si tenías previsto cambiar de domicilio o hacer reparaciones en casa, puede ser un momento ideal para llevarlos a cabo. Te sientes inspirado y con la confianza suficiente para hacer frente a obras, mudanzas y demás. El amor puede sorprenderte con una sorpresa.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Debes cuidar los nervios que te producen el ritmo de tu pareja o tus amigos. Tendrás que aplazar algunas salidas porque no te sientes del todo bien del estómago, y lo más beneficioso para ti sería pasar unas horas al menos en total tranquilidad. Lo primero es la salud.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

A lo largo de la jornada se puede concretar una oportunidad profesional bastante buena para llevar a cabo un proyecto o para ascender. Aunque estuviese en tu mente, tómalo con calma, lo podrás decidir.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Un problema físico te tiene absolutamente preocupado y absorto en ti mismo. No pospongas por más tiempo una visita al médico y quítatelo cuanto antes de encima. Es peor la angustia que te creas que la supuesta enfermedad que padeces.