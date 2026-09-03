Hotel Piedra Verde apuesta por la sustentabilidad con la instalación de una planta de energía solar

Fotos: Marco Lara

Hotel Piedra Verde, de Machalí, apuesta por un turismo mucho más sustentable al disminuir considerablemente su huella de carbono y evitar la emisión de más de 200 toneladas de CO₂ al año. Esto será posible gracias a la instalación de una planta fotovoltaica dentro de su recinto, con el objetivo de conseguir una operación más eficiente y respetuosa con el entorno. De esta manera, el establecimiento podrá producir el 100% de la energía que consume.

La instalación de los más de 500 paneles solares se concretó gracias a una alianza con la empresa Solcor Chile, referente en el mercado de autoconsumo solar para empresas, enmarcada en un acuerdo de suministro a 20 años bajo el modelo ESCO, que permite al hotel acceder a energía solar sin realizar una inversión inicial. De esta manera, Solcor financia, instala, opera y mantiene la planta solar en las instalaciones, mientras que el hotel compra la energía generada a un precio inferior al de la distribuidora eléctrica. Al término del contrato, la planta pasa a ser propiedad de la empresa hotelera.

Flavio Angelini, gerente general del hotel, destacó el carácter sustentable de este establecimiento cuatro estrellas, que cuenta con 95 habitaciones, salas de reuniones, centro de eventos y restaurante, y está emplazado en un terreno de 15.000 m² en la comuna de Machalí.

“Además de ser una inversión que cuida nuestro medio ambiente, también tiene una dimensión económica”, explicó el representante. “Los paneles van a generar el 100% de la energía que usamos. Y eso es una buena noticia para el medio ambiente. Respecto de nuestra economía, la energía producida por el sol nos cuesta entre un 20% y un 25% menos que la energía proveniente de combustibles fósiles”.

De esta forma, Piedra Verde emprendió el camino hacia la incorporación de nuevas tecnologías para la generación de su propia energía: “Las nuevas áreas del hotel hoy cuentan con agua caliente mediante electricidad, lo que antes se producía con gas —explicó—. Estamos contentos, ya que vamos en camino a electrificar el 100% del hotel. Queremos que esto se convierta en un ejemplo para el resto y que nos prefieran por estar preocupados de no contaminar y de no impactar nuestro planeta”.

Por su parte, Alejandra Avendaño, seremi de Energía, aseguró que esta iniciativa va en sintonía con lo trazado en la Ruta Energética 2026-2030, que fija ejes y acciones concretas para avanzar hacia un sistema energético sostenible, seguro y competitivo. Al respecto señaló que “generar el 100% de energía limpia y renovable para el sistema es bueno para su uso y es una idea que todas las empresas del rubro podrían replicar. Pero la idea es que todas las empresas se vayan sumando a este tipo de iniciativas que, efectivamente, a largo plazo, serán un ahorro para ellas mismas”.

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“CARPORTS”

Operativa desde mayo pasado, la planta generadora cuenta con una potencia instalada de 336,54 kWp (240 kWn) y fue construida sobre los terrenos del estacionamiento del hotel, en un formato de pérgolas denominadas carports (pérgolas solares), que combinan la generación de energía limpia con sombra para los vehículos, aprovechando el espacio ya existente.

De esta manera, se generarían unos 572 MWh de energía solar al año. Así lo indicó Alexander Decock, socio fundador de Solcor Chile, empresa que implementó las instalaciones y que, además, trabaja con muchos otros proyectos en esta región, tanto en la agroindustria como en el sector hotelero e incluso en colegios.

Señaló que son proyectos relativamente fáciles de desarrollar e implementar y que ofrecen muy buenos retornos económicos. “Esto es un ejemplo para muchos otros hoteles que pueden estar en la zona o también en Chile. Al final, la combinación entre poner un proyecto solar fotovoltaico y electrificar ciertos consumos dentro del hotel es algo que funciona muy bien. De esta forma, los hoteles pueden ser más sustentables y bajar sus costos energéticos. Es una historia de éxito para todos”, explicó Decock. “Imagina que en cinco años más ya gran parte de estos autos estacionados van a ser eléctricos y vamos a tener que cargarlos. Y, por suerte, el hotel ya pensó en eso”, concluyó.