Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

La Pérgola de las Flores se presentará gratis en la Plaza de Los Héroes de Rancagua

El clásico del teatro nacional llegará a la ciudad este domingo 13 de septiembre, con una presentación abierta a toda la comunidad.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La Pérgola de las Flores, uno de los clásicos del teatro nacional, será presentada este domingo 13 de septiembre en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, en una actividad gratuita organizada por la Corporación de la Cultura y las Artes y la Ilustre Municipalidad de Rancagua.

La función comenzará a las 18:00 horas y tendrá acceso liberado para toda la comunidad.

A través de la música, el humor y sus recordados personajes, la obra retrata parte de la identidad urbana y popular de Chile durante las primeras décadas del siglo XX. La historia está marcada por las transformaciones de Santiago y la defensa de la tradicional Pérgola de San Francisco.

La puesta en escena estará a cargo de la Agrupación Teatral Casa del Arte y contará con la participación de Silvia Santelices, Evaristo Acevedo, Maga Ortúzar, Nicolás Yáñez, Natalia Cuevas, Ximena Nogueira, Marilú Cuevas, Mario Poblete y un gran elenco.

La obra incluye además canciones que, con el paso de los años, se han convertido en parte de la memoria colectiva y del patrimonio cultural chileno.

La presentación se realizará el domingo 13 de septiembre, a las 18:00 horas, en la Plaza de Los Héroes, y no tendrá costo para los asistentes.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Real Sociedad y Celta disputan el segundo tiempo igualando 0-0
1 minuto hace
EN VIVO: U. Católica (E) mantiene la ventaja 1-0 sobre Aucas en el segundo tiempo
3 minutos hace
Septiembre: el nuevo mes del verano europeo
1 hora hace
EN VIVO: Real Sociedad y Celta disputan el segundo tiempo igualando 0-0
1 minuto hace
EN VIVO: U. Católica (E) mantiene la ventaja 1-0 sobre Aucas en el segundo tiempo
3 minutos hace
Anuncios
1 detenidos rcgua....
Dos adolescentes fueron detenidos con ketamina, marihuana y un arma en Rancagua
2 hotel piedra verde
Hotel Piedra Verde apuesta por la sustentabilidad con la instalación de una planta de energía solar
Anuncios
798623_0
Se enfrentan D. Puerto Montt y Ñublense por la llave 6
798625_0
Curicó Unido y D. Concepción se encuentran en la llave 8
798622_0
Colo Colo visita a Audax Italiano por la llave 5
798621_0
Por la llave 4 se enfrentarán Everton y Universidad de Chile
Anuncios
798624_0
O’Higgins y Dep. Santa Cruz se miden por la llave 7
Luz entregando su testimonio sobre cancer
Cáncer de mama: una silenciosa amenaza.
ignacio varas gimnasia
Santacruzano lgnacio Varas estará en el Mundial de Gimnasia Artística
dojo kenshokan machali panamericano 1
Panamericano de karate: Dojo Ken Sho Kan conquista cuatro medallas en Costa Rica
PANORAMAS 2
Panoramas: ¿Qué hacer en la región este fin de semana?
798274_0
Dep. Santa Cruz y Unión Española se miden por la fecha 24
Anuncios