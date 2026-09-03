La Pérgola de las Flores se presentará gratis en la Plaza de Los Héroes de Rancagua

La Pérgola de las Flores, uno de los clásicos del teatro nacional, será presentada este domingo 13 de septiembre en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, en una actividad gratuita organizada por la Corporación de la Cultura y las Artes y la Ilustre Municipalidad de Rancagua.

La función comenzará a las 18:00 horas y tendrá acceso liberado para toda la comunidad.

A través de la música, el humor y sus recordados personajes, la obra retrata parte de la identidad urbana y popular de Chile durante las primeras décadas del siglo XX. La historia está marcada por las transformaciones de Santiago y la defensa de la tradicional Pérgola de San Francisco.

La puesta en escena estará a cargo de la Agrupación Teatral Casa del Arte y contará con la participación de Silvia Santelices, Evaristo Acevedo, Maga Ortúzar, Nicolás Yáñez, Natalia Cuevas, Ximena Nogueira, Marilú Cuevas, Mario Poblete y un gran elenco.

La obra incluye además canciones que, con el paso de los años, se han convertido en parte de la memoria colectiva y del patrimonio cultural chileno.

La presentación se realizará el domingo 13 de septiembre, a las 18:00 horas, en la Plaza de Los Héroes, y no tendrá costo para los asistentes.